每天晚上都失眠！網路流傳「一顆綠豆治療失眠」 該怎麼做？

2019-09-02 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



常常失眠嗎？現在網路流傳，用綠豆就能治療失眠，真的嗎？快來看看囉。

所謂的綠豆治療失眠，千萬別誤會是吃綠豆，這次使用綠豆可不是用來吃的，是用來按摩的，身體有些穴位可以有鎮定安神的功效，譬如説「印堂穴」，印堂穴位於我們眉毛之間的中心點。

印堂在督脈之中，是一個非常重要的穴位，屬於心、腦，所以很多人說印堂發黑，其實是在說一個人的神智狀態。一旦印堂發紅了，不是你鴻運當頭了，而是有睡眠上的問題，需要安安神。使用綠豆來輔助，可以輕鬆解決炎熱夏天失眠的狀況。

使用方法：

手比劍指，從印堂處位置畫圓的方式至髮際線按摩，這個方法適用於睡前，當腦袋在睡前過於靈活時，就可能導致失眠，每當睡前按摩3至5分鐘，可以改善睡不好的問題喔！

如果是失眠太過嚴重，這個以上方法可能沒辦法很立即的改善，那麼我們就用刺激穴位的方式。這時候準備的綠豆就派上用場了。

一顆綠豆小妙招：將綠豆固定於印堂穴，也就是前面說到的，兩個眉毛之間的穴位，用透氣膠布固定住綠豆，可以讓穴位持續被刺激，這樣的壓迫可以讓你一夜好眠。