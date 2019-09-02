「反管派」台大教授：管中閔應該多些謙遜、好好自省

2019-09-02 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣大學校長管中閔被控涉違法兼職案，公務員懲戒委員會今天判決申誡，管中閔在臉書發文，並引用唐代詩人陳子昂的詩作來抒發心情。一向被視為「反管派」的台大電機系特聘教授吳瑞北則表示，管校長應該好好自省，別一直認為自己是被「政治迫害」。

監察院今年1月間彈劾台大校長管中閔，理由是管中閔擔任國家高階政務官乃至機關首長其間，涉違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，公懲會今天判決申誡。

管中閔在臉書發文提到，白晝如黑夜，讀書見陳子昂詩「人生固有命，天道信無言，青蠅一相點，白璧遂成冤」。台大自主聯盟也發表聲明指出，公務員投稿早已經銓敘部函釋認為法律並無禁止規定，且為憲法保障言論自由的範圍，投稿並非擔任職務，毫無可能構成兼職，但監察院對銓敘部的函釋故意視而不見，一意孤行，為彈劾而彈劾，對於公懲會做出申誡判決，台大自主聯盟完全無法接受。

吳瑞北指出，公懲會的懲處種類有申誡和撤職兩種，公懲會最後沒有做出最嚴重的撤職，「應該還算合理。」

吳瑞北表示，就像管中閔校長在開學典禮上勉勵大一新生「眼界高一點、心胸寬一點、多些謙遜」，他也把這句話送給管校長，最重要的是態度要能夠謙訓。管校長一直說自己被「政治迫害」，但他覺得，管校長應該要多一點自我反省，應該自己好好想一想，未來的三年多，要怎麼做才能對台大比較好。