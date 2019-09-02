秋節國道輸運優惠看這裡 暫停收費時段別錯過

2019-09-02 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年中秋佳節為了鼓勵民眾利用公共運輸返鄉及出遊，以紓解國道及地方交通壅塞，交通部公路總局訂自108年9月12日零時起至108年9月15日24時止共計4天，提供86條國道客運路線平均85折票價(各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準)，及39條台灣好行路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘在地客運享有1段票(或基本里程)免費(需於場站完成過卡註記程序)等多項優惠措施。

公路總局表示，持電子票證搭乘「台灣好行」除享有半價優惠外，若與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠，詳細優惠資訊請至交通部公路總局網站首頁查詢。

國道高速公路局於108年9月13日至15日中秋節連假期間採單一費率(國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費)，於每日凌晨零時至5時國道全線雙向暫停收費，有關各路段高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等相關訊息，請用路人於行車前先上高公局網站或下載「高速公路1968」App查詢。