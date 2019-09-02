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秋冬旅遊補助奏效 澎湖2天收600件申請

2019-09-02 19:33中央社 澎湖縣2日電

交通部觀光局擴大國旅秋冬遊補助，9月起正式推出，離島可獲加碼，澎湖再現旅遊人潮，短短不到2天，已有超過600件提出申請。

澎湖縣政府旅遊處表示，觀光局「擴大國旅秋冬遊」補助，澎湖分配有新台幣4000萬元，離島再加碼2000萬元，澎湖共有大小旅宿業者580家申請。截至今天下午止，已有超過600名遊客提出申請，有旅宿業者表示，依此速度，澎湖的「擴大國旅秋冬遊」補助額度可能在11月就會用罄。

旅遊處表示，目前雖是9月初，天氣還非常穩定，加上「第4屆澎湖秋瘋季」與澎湖海洋派對等觀光活動持續的展開，帶動另一波的觀光旅遊人潮。

另外，交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」補助9月1日開辦，大批遊客蜂湧大排長龍，準備搭船赴南海等離島旅遊的盛況，讓澎湖馬公南海碼頭再現觀光旅遊人潮。

澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵」，包括有「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」及「公協會辦理觀光優惠活動」等四大方案，並自9月1日至12月31日可享優惠機會。團體旅遊達15人以上，每人可享獎助1000元；自由行不分平假日，每人可再多優惠1次1000元。

澎湖南海

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