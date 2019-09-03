文策院帶隊參展 「上海國際品牌授權展」徵展開跑！報名至9月16日止

2019-09-03 10:19 聯合新聞網 聯合數位文創



107年上海國際品牌授權展。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

中國規模最大且具代表性之一的「上海國際品牌授權展」（China International Licensing Expo）即將於10月16日至18日舉行，展出超過1,000個品牌和授權品項，國際品牌佔比超過80%，每年吸引數萬名專業買家及觀眾到場參觀。

過去Fresh Taiwan以臺灣館形象帶領臺灣原創IP參展，跨域進入市場，拓展臺灣IP國際可見度，並在授權交易上屢創佳績。今年仍將徵集臺灣原創圖像角色團隊，並由文化內容策進院（Taiwan Creative Content Agency）率隊前往上海參展，徵展活動即日起開放報名至9月16日止！

首次補助品牌商品開發及舉辦當地快閃店活動，並延續支持品牌經紀人參展名額，完整輔導授權產業鏈。

臺灣原創IP角色市場發展累積三年參展經驗，已進入市場深耕階段，今年首度由文策院領軍，透過「108年圖像角色創作赴上海國際品牌授權展參展計畫」，以「Fresh Taiwan, Presented by TAICCA」臺灣館國家隊意象參展，擴大臺灣原創內容市場價值及國際通路。

107年上海國際品牌授權展。圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

今年也將首次於展會期間舉辦上海快閃店活動，強化展期行銷效應，帶領臺灣原創IP從展間走入當地市場！為了輔助品牌圖像授權使用領域，凡入選品牌皆可申請上限一萬元的商品開發補助，完整呈現圖像未來發展性；另為了對接國際市場，以培育國際中介經紀人為目標，文策院將支持品牌經紀人隨團參展，扶植專業人才，建立健全產業系統，深化品牌授權的分工模式。本次「上海國際品牌授權展」將徵集10家IP產業業者共同組團參展。

徵展說明會將於9月5日在臺北、9月6日在高雄各辦理一場，敬邀產業界夥伴一同參與！

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【2019上海國際品牌授權展】

展會期間：108年10月16日(週三)至18日(週五)，為期3天

展會地點：上海新國際博覽中心(上海市浦東新區龍陽路2345號)E3展館

徵展簡章下載

本次徵件截止日為9月16日(週一) 18：00，不以郵戳為憑，以時限內寄達為準。

請欲報名單位繳交指定徵選資料至 22161 新北市汐止區大同路一段 369 號 2 樓，聯合數位文創IP 授權發展部專案中心收

徵展說明會將於9月5日在臺北、9月6日在高雄各辦理一場，敬邀產業界夥伴一同參與！