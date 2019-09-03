中保更名「中興保全科技」 力推科技系統服務

2019-09-03 00:00 文／ 陳俊嘉



老字號企業「中興保全」深耕市場超過42年後，自今年9月1日起更名為「中興保全科技」股份有限公司。集團副董事長林建涵指出，公司營收比從2018年開始，將近5成來自電子系統業務，數字背後代表的正是企業營運跳脫傳統「保全」框架。林建涵說，中保科技集團擅長藉由AiOT，用物聯網系統提供民眾在智慧社區、防災整合規劃、健康照護、居家控制、商業管理、節能管理等「全方位生活服務」，已晉昇科技企業，未來更會把發展重心放在建構智慧城市，將提供全方位服務的物聯網實踐者及智慧城市推動者，作為企業全新定位。

中保科技集團副董事長-林建涵。 圖／中保科技集團 提供 分享 facebook

林建涵強調，中保科技集團秉持「安全、安心、信賴」的企業核心理念，期盼「以科技翻轉傳統，用創新塑造新價值」，近年來中保集團大量透過科技、以系統進行管理，滿足消費者需要，「中保無限＋」就是最佳的物聯網平台。

放眼中保科技集團目前提供的商品及服務，涵蓋智慧安控系統、數位監視及影視對講系統、專業消防規劃及建置、建築環境整合規劃服務、智慧建築大樓管理服務、防災整合規劃服務、生活宅修(清洗冷氣機、洗衣機)等等。還有持續開發中的雲端人事考勤薪資系統、臉型辨識整合開發、網路型智慧郵箱等服務，在在顯示中保科技集團是產業的領頭羊，率先走在市場前端。

集團全力發展智慧城市相關業務，考量不同城市有其特性，建構智慧城市的概念也該根據城市需求規劃重點項目。 圖／中保科技集團 提供 分享 facebook

林建涵透露，集團全力發展智慧城市相關業務，考量不同城市有其特性，建構智慧城市的概念也該根據城市需求規劃重點項目。林建涵強調，中保科技集團將隨著物聯網、智慧城市不斷升級的節奏，開發更優質的服務，滿足消費者全方位需求。

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