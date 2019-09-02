9月10日核三廠災害演練 收到核子事故警報勿驚慌

2019-09-02 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



原能會今年9月9日至11日將在核三廠及鄰近地區，舉行108年核安第25號演習實兵演練，由於核三廠附近有漁港、海灘，跟核一、核二廠地理環境不同，此次首度增設海上演習。9月10日上午10時將於核能三廠緊急應變計畫區及恆春鎮、滿州鄉發放核子事故警報，民眾收到手機簡訊或警報時切勿驚慌，若在演習期間經過演習區域，須配合交管措施。

原能會說，108年核安第25號演習實兵演練，演習情境為重大天然災害，引發核能三廠事故的複合式災害，9月9日規畫核能三廠廠內機組搶救與輻傷醫療演練；9月10日進行民眾防護行動及輻射偵檢作業等演練；9月11日實施民眾集結疏散及收容安置等演練。

原能會表示，本次演習包含首次實施的海上疏運示範演練，警察廣播電台、民防廣播及Line等多元管道將傳達民眾防護資訊，以及南灣海灘遊客勸離，民眾預防性疏散與收容安置演練。

此外，核三廠將實施無預警動員及發布無預警狀況演練，並向廠外應變單位下達抽演科目及跨區域支援要求，務實面對災害發生不確定因素，保護民眾安全。