管中閔被申誡 提案監委要他別再錯誤示範

2019-09-02 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



台大校長管中閔因為在政務委員任內，替壹周刊撰寫社論，遭到監察院彈劾，公懲會今天決定處以申誡。對此，當初提案彈劾的兩位監委蔡崇義、王幼玲發表聲明，對判決結果表示尊重，也「希望管中閔校長尊重法律 ，勿再作出錯誤示範」。

新聞稿內容：

一、尊重公懲會判決結果；雖然判決細部內容，仍須等到正式收到判決書後，才能作進一步的研析。然而若對照主管機關銓敘部歷來函釋，公務員利用下班公餘時間兼任民間工廠、公司、飯店警衛職務、辦公時間以外執行國術損傷醫療業務、公餘兼任報社約聘校對、利用下班時間為家人及眷屬投保人壽保險並領取傭金、擔任公寓大廈管理委員會總幹事、利用週休2日或公餘時間擔任打零工店員、於公餘時間從事按摩業、下班後為民眾畫符驅魔或解運、利用下班時間或休假時間兼任無給職旅行社導遊或領隊……等節，均為該部認係違法兼職；本案公懲會判決結果，應屬衡平。

二、管中閔先生「固定」每兩周以週刊的立場撰稿社論，每篇對價2萬5千元，期間長達3年，從未間斷，與一般讀者投書屬偶發性，「偶一為之」之型態，明顯不同。管中閔先生於公懲會審理過程中，除辯稱「有許多前輩在公職期間撰寫社論而傳為美談，也從來沒有被指出說這樣做是違法的」等語，甚至還誣攀本院王前院長作榮、王前院長建煊都有寫過社論；實則，當時王作榮先生並不是公務員身分。王前院長建煊部分，他的秘書雷顯威已經就於108年1月16日即向媒體投書，說明「王建煊先生擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。且王建煊先生擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。從未隱姓埋名」等語，公開駁斥管中閔先生之辯詞。

三、本案於公懲會審理期間，管中閔先生不斷以前述「張飛打岳飛」的言論，企圖透過媒體混淆視聽，轉移焦點，並以泛政治化的訴求，指摘本院「深文周納」他20年的所得資料等語，塑造被打壓形象。實則，本院曾先後3次約詢管先生，管先生皆拒不出席，透過媒體放話，以被害人自居。至於調閱管先生相關稅務資料，是本院歷來調查兼職案件的查證作為，並未針對管先生有所特別。

本案經公懲會判決確定，本院表示尊重，希望管中閔校長誠實面對，尊重判決結果勿再做出違反法律的錯誤示範。