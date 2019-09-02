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桃園以北發布黃色燈號 颱風「玲玲」周三起影響台灣

2019-09-02 15:56聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

受太平洋高壓往西延伸影響，全台各地晴朗炎熱，中央氣象局針對大台北地區及桃園市發布黃色燈號的高溫資訊，花東、中南部地區及宜蘭山區午後會有局部短暫雷陣雨。桃園以北高溫可達36度左右，提醒民眾應注意防曬多補充水分。

位於菲律賓東邊的熱帶性低氣壓已生成為今年第13號颱風「玲玲」，並將偏北移動，週三、週四接近台灣，雖然不會直撲台灣，不過週六前會受颱風外圍環流影響，台灣北部及東半部會有雨勢。

氣象局針對大台北地區及桃園市發布黃色燈號的高溫資訊，外出婦女戴遮陽帽、防曬袖套及...
氣象局針對大台北地區及桃園市發布黃色燈號的高溫資訊，外出婦女戴遮陽帽、防曬袖套及紗布巾，降低烈陽的紫外線對皮膚傷害。記者侯永全／攝影
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大台北地區高溫炎熱，外出婦女雖撐陽傘防曬，仍不停搖動手中的扇子消暑。記者侯永全／...
大台北地區高溫炎熱，外出婦女雖撐陽傘防曬，仍不停搖動手中的扇子消暑。記者侯永全／攝影
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高溫颱風氣象局

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