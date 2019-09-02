桃園以北發布黃色燈號 颱風「玲玲」周三起影響台灣

2019-09-02 15:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



受太平洋高壓往西延伸影響，全台各地晴朗炎熱，中央氣象局針對大台北地區及桃園市發布黃色燈號的高溫資訊，花東、中南部地區及宜蘭山區午後會有局部短暫雷陣雨。桃園以北高溫可達36度左右，提醒民眾應注意防曬多補充水分。