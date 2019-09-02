秋節飲食守住3大法則 糖尿病友健康過中秋

2019-09-02 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



中秋節將至，有人贈送月餅禮盒，也會揪親友烤肉過節，但一個蛋黃酥就等於一碗白飯，熱量280大卡，吃多了可能熱量會爆表。花蓮慈濟醫院營養師范綱傑表示，只要記得中秋飲食三大法則「用飯換月餅」、「三少一多烤肉法」、「水果大一半，小一個」，就能歡度中秋團圓佳節，不用擔心影響健康。

范綱傑表示，月餅組成為外層酥油、內層豆沙的內餡材料，有過高的熱量與醣類，以常見的蛋黃酥為例，包裹鹹蛋黃、豆沙等內餡材料，一顆含有近280大卡，相當於一碗白飯；醣類更有將近20公克的甜度，尤其有血糖問題的人應避免過量攝取，同時搭配血糖監測。

范綱傑建議，由於月餅不易有飽足感，一不小心就會攝取過量，建議糖尿病友應該一天以一顆月餅為上限，最好是分切淺嘗，同時「用飯換月餅」的概念減少攝取白飯、南瓜、地瓜、馬鈴薯等五穀根莖類；或食用專為糖尿病患設計的無糖月餅，用代糖取代一般的糖，降低月餅的總糖量。

另外，中秋烤肉要把握「三少一多」的健康原則，要少油、少糖、少鹽、多青菜，范綱傑說，掌握「用烤菜代替烤肉」、「避免加工食品」、「烤肉醬攝取要節制」等原則，除了能減少熱量攝取，更可吃進大量纖維質等營養素。