管灌餵食有技巧 選對營養很重要

2019-09-03 09:00 聯合線上／ 楊順平



李姓阿公因為腦中風，半側偏癱，吞嚥困難，在醫院急救時，就被放置鼻胃管，住進養護中心後，總是自哀自憐，自己好像變成怪物，臉上多了一條管子，這對一向重視形象的他可是一大打擊。

但最令人無法接受的是，自認美食達人的他，只能透過鼻胃管來攝取流質食物，感受不到食物的美味，而他最大的心願就是過年之前可以回家，跟家人共享年夜飯，吃媳婦最拿手的炸雞腿。

為此，李阿公天天努力做著復健，除了手腳肢體復健，還在語言治療師的協助下，進行食道吞嚥功能的復健，希望能夠早一點拔除鼻胃管，自己能夠咀嚼、吞嚥，一圓雞腿夢。

圖／黃彗倫醫師 提供 分享 facebook

積極復健 恢復吞嚥功能家庭醫學科主治醫師黃彗倫指出，大部分因疾病因素而失去吞嚥功能、無法自行由口進食的病患，為了攝取足夠的熱量及營養素，就必須裝上鼻胃管，鼻腔中延伸一條細長管線，有如小小象人。

黃彗倫觀察，臨床上大部分患者一旦裝上鼻胃管，想恢復吞嚥功能，自己進食的比率稍微偏低，需要透過語言治療師協助，積極地進行復健，幫助恢復吞嚥功能，拔除鼻胃管。

但為何吞嚥功能一旦失去後，就難以恢復？黃彗倫說：「別以為吞嚥這個動作很簡單，除了舌頭與吞嚥肌群必須精準配合，還涉及了複雜的神經傳導。腦部共有十二對腦神經，其中就有六對腦神經負責吞嚥等反射動作。」

看似簡單的吞嚥動作，係由舌頭、肌肉及神經等相關組織緊密配合，如果中間有個環節出錯，吃東西就會卡卡，甚至連吞口水都會被嗆到。

管灌營養品 不是奶粉能取代根據衛福部統計，一旦因為失能而臥床，在台灣平均臥床時間為七點三年，遠比其他國家還久，北歐臨終前的平均臥床時間僅二週。此外，在台灣幾乎大部分失能患者吞嚥功能異常，主要食物來源是均衡配方奶等管灌產品，補充營養維生素和膳食纖維等。

黃彗倫指出，曾有病人家屬以為管灌食品就是由一般奶粉沖泡而成，或是購買市售鮮奶，沒想到臥床長者卻愈來愈瘦，體重急速下降。

黃彗倫表示，別小看管灌營養品，雖然一罐大約兩三百CC，卻含有約一餐所需的熱量，以及豐富的蛋白質、微量元素及膳食纖維，營養價值相當高，只要在醫師、營養師的建議下灌食，就能維持失能長者的生理所需，讓消化道功能正常，皮膚狀況維持正常。

黃彗倫強調，對於長期臥床、失能者來說，最怕的是生理機能下降，而體重就是衡量生理機能的重要指標，如果體重下降，太陽穴凹陷，且上臂及臀圍萎縮變小，就代表身體肌肉量愈來愈少，當然生理機能就會較差。

如何選配方 請營養師協助由於每個臥床失能患者的年齡、體重、體質及疾病均不相同，因此，一天所需的營養也會不一樣，有人一天必須吃上五餐，也就是每隔兩三小時，就必須管灌一瓶特殊營養品。

至於該如何挑選管灌相關產品？黃彗倫建議，應該先請營養師評估，依照疾病類型選擇不同產品，如果為癌症病友，則必須挑選適合癌友的特殊營養品。正在接受肺部復健的患者則應選擇雙卡、熱量高一點的產品。

如為糖尿病友，對於含醣量，就必須斤斤計較。如是腎臟病患者，就必須嚴格限制蛋白質含量，一點都不能馬虎。

事實上，食藥署對於這類營養補充品的要求相當高，業者必須提出申請，經專家審核後，始能上市。黃彗倫建議，病人家屬可以至食藥署網站查詢「特定疾病配方」，就能瞭解產品是否合格？是否為食藥署認可的均衡配方產品？

此外，挑選管灌相關產品時，應以大品牌為主，尋找值得信賴的產品，即使品質可能出了問題，也能退換貨。千萬別只聽信推薦，而選用了不明來路的營養補充品。

針對不同需求的管灌患者，國際營養品大廠亞培提供多種管灌配方，以提供患者每日所需的熱量與營養素，包含均衡管灌、長期管灌蛋白質升級配方、提供纖維均衡管理、含纖維粉狀配方、濃縮熱量含膳食纖維及果寡醣營養品。

照顧鼻胃管患者 注意口腔衛生「下半輩子，只能靠著這管子活下來，實在很可憐」、「為何我鼻子多了一條管子？好像怪物」從事多年長期照護的黃彗倫說，曾收治過一個三十多歲的女性失能個案，騎車發生意外，嚴重腦傷，術後救回一命，但必須仰賴鼻胃管，先生也才四十多歲，辭了工作，專心照顧妻子。

先生每天替太太排了許多復健課程，認真學習管灌、移位和擺位等照護技能，雖然很辛苦，但是先生相信每天按部就班協助太太進行肢體與吞嚥訓練的復健、維持足夠的營養均衡與體力，移除鼻胃管的日子指日可待。

除了餵食不便，失去品嚐美食的權利，裝上鼻胃管後，還必須面對外人異樣的眼光，黃彗倫指出，一名阿嬤前後歷經兩次中風，且多次吸入性肺炎，最後因吞嚥障礙，而裝上鼻胃管，從此再也不出門，因為「鼻子多了一條管子，沒有臉外出」。

為了參加孫女的結婚喜宴，醫療團隊一早在家裡拔掉鼻胃管，梳妝打扮後前往餐廳，雖然吃不得，但臉上的笑容沒停過，喜宴後回家再重新裝上鼻胃管。

黃彗倫說，「愈照顧、管路愈少」，這是照顧臥床失能病患最重要的目標，需要克服的事情相當多，除了積極復健與治療，及早接受個別化的訓練療程，家屬學習正確的灌食知識和技能，患者才能獲取足夠營養，維持生理機能和體力。

黃彗倫提醒，家屬在照顧鼻胃管長者時，應該多注意其口腔衛生，缺乏吞嚥，牙齒逐漸退化，唾液分泌不足，容易引發口腔、肺部以及消化道的感染。建議加強口腔清潔，才能減少牙周病，降低感染風險。

圖／亞培 提供 分享 facebook

※亞培管灌安素、愛美力、健力體屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用。