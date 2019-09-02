腎臟病醫療費513億 蟬聯我國各項疾病之冠

2019-09-02 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部健保署統計，慢性腎臟病再度蟬聯去年國內各項疾病醫療費用之首，36.4萬患者共花費約513.78億元；洗腎人口已逾9萬新高，平均每名洗腎患者年花健保近50萬元。醫師表示，隨著三高盛行率增加與人口老化，未來腎臟病人口與醫療費用可能持續增長，籲民眾「把健康當作一回事」。

衛福部健保署統計，國內醫療費用最高的前十大疾病依序為慢性腎病（約513.78億元）、第二型糖尿病（約291.68億元）、齒齦炎及牙周疾病（約171.02億元）、齲齒（約167.09億元）、原發性高血壓（約139.2億元）、抗癌治療等特定照護（約125.42億元）、呼吸衰竭等（約124.24億元）、慢性缺血性心臟病（約118.41億元）、思覺失調症（約113.58億元）、急性上呼吸道感染等（約103.76億元）。

在洗腎人口當中，血液透析者逾8萬2255人、腹膜透析者6490人、兩者皆用者有1275人，加總逾9萬人。一年的醫療費用約449.46億元，平均每名洗腎患者年花健保近50萬元。

三軍總醫院腎臟科主任吳家兆表示，台灣腎臟病人口當中，約有46-50%源於糖尿病，隨著國內糖尿病罹病率增加，腎臟病人口也隨之爬升。另外，年紀漸大本就會影響包括腎臟在內的器官老化，因此腎臟醫學會統計數據看來，新加入的洗腎病人最大宗是75歲以上族群與64-74歲族群。「台灣的腎臟病醫療是低價格、高品質，但因著三高與老年人口增加，可預期未來患者數量與醫藥費仍會持續攀升」。

吳家兆表示，腎臟病的高危險群不只這些，高血壓會影響腎臟排泄廢物及平衡水分的功能，痛風患者血液的尿酸濃度過高會使尿酸會沈聚在腎組織、影響腎功能，長期濫用止痛消炎的藥物或標示不清的偏方可能影響腎功能，有家族腎臟病史的人罹病機率也較高。