慘！陽光男泳渡曬成「關二爺」 網友笑翻給建議

2019-09-02 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



日月潭萬人泳渡昨天甫落幕，深夜就有男網友PO出泳後被曬傷的照片，他整張臉近8成被曬像煮熟的蝦子，紅通通的一大片，無奈哀呼「完蛋了，明天怎麼見人」，更因真的被曬得太過誇張被關注熱議，至今短短15小時就吸引2.2萬個讚。

日月潭萬人泳渡被譽為「台灣人必做的三件事」之一，每年都吸引上萬泳客報名參與，從當地朝霧碼頭下水游至對岸的伊達邵碼頭，挑戰全長約3公里的潭區橫渡，而有別於去年活動因颱風飄雨濕冷，今年天氣大好至午後1時都艷陽高照。

一名陽光的吳姓男網友昨深夜11時許在臉書社團「爆廢公社」PO出泳渡照，但照片不是帥氣泳姿，而是參與過後的曬傷狀況，照片上的他整張臉近8成嚴重泛紅，戴泳帽處雖沒曬傷變紅，卻因此更加慘烈，因此額頭中下方被曬出明顯區隔。

吳哀呼「完蛋了，這樣明天怎麼見人」，且邀「曬出你今天萬人泳渡日月潭後的臉部曬照」引發熱議，有人貼出自己的曬傷照，也有不少網友直呼「笑翻」、「可能因酒駕被攔」、「未進化完全的關二爺」，也有人提供擦蘆薈或用瀏海遮等建議。

針對嚴重曬傷導致皮膚產生色差，南投醫院則表示，入夏後被曬傷的狀況多，除事前塗抹防曬乳液外，事後被曬傷、曬傷，可多攝取富含維生素A、D、C、E含量高的食物，絕對有機會「白回來」，但就不是馬上見效，仍需要時間漂白。

而維生素A有牛奶、乳製品、蛋、肝臟類食物，及以β-胡蘿蔔素轉化成維生素A的紅、白蘿蔔、菠菜、花椰菜、芒果等黃綠色蔬果；維生素D則為鮪魚、沙丁魚、小魚乾及魚肝油等；維生素C以深綠色蔬菜含量最豐富，水果則為柑橘類。