影／蝸居女孩樹下奮發讀書 縣長要助她圓夢看外婆

2019-09-02 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣鹿草鄉15歲新住民二代黃姓少女，靠母親打零工賺錢，與弟弟一家三口蝸居4坪鐵皮屋，黃女樹下苦讀考上第一志願嘉女，教育部長潘文忠今天派人送全新書桌，縣長翁章梁到場除關心物質是否足夠，並承諾要協助母女3人圓夢，回越南看外婆。

潘文忠在臉書貼文「 逆境中奮發向上孩子，都是我們的驕傲」，黃女一家三口蝸居7坪鐵皮屋，黃女樹下苦讀考上第一志願，小小心願只想要張書桌，讓他很感動，今天上午立即請人送來書桌。

今天上午書桌送來，但黃女已到學校讀書，由母親阮氐春梅代收；嘉義縣長翁章梁也和社會局副局長張翠瑤、 鹿草鄉長楊秀玉等人到黃家關心。

「 你們3人就住這麼小房間？」 翁章梁到達阮氐春梅住處後，受邀走進房內，看見母子女3人同住約3到4坪房間十分不捨，除指示社會局應提供立即關懷援助，利用教育儲蓄戶協助就學，也強調要給母女3人長期幫助，並主動詢問阮氐春梅多久沒有返回越南看父母，阮氐春梅忽然哽咽的說「已經10年沒回去了！」

阮氐春梅說，她的長期盼望都放在小孩身上，丈夫生病後一家人就沒機會再回越南，丈夫7年前癌症過世，更沒有錢帶小孩子回越南探親。

翁章梁立即找張翠瑤討論，是否能找到社會資源，幫助他們一家人返鄉探親，讓母女一家3口能回到越南探望外婆，這個圓夢計畫也讓阮氐春梅連聲感謝。