淡海輕軌推開學祭優惠 全台「大一新生」可免費搭
本月9日全國大學將開學，新北捷運公司推出「淡海輕軌開學祭」系列活動，大一新生只要在4日到6日3天，憑新生手冊到淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處，就可兌換當日單程票一張，開放大一新鮮人免費體驗淡海輕軌。
新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線去年底通車，明年藍海線即將通車，沿線分別是淡江大學與台北海洋大學，周邊還有真理大學及聖約翰大學，為了讓大一新生更加認識淡海輕軌，並選擇搭輕軌上下課，因此規畫大學新生訓練4日到6日，開放大一新生免費體驗，只要攜帶新生手冊到淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處兌換。
新北捷運公司表示，該優惠不限淡水區的大專院校，全國大一新生都可以持新生手冊前來體驗，後續對於開學祭與中秋節也有一系列的宣傳活動，淡海輕軌全線共11個車站，都有藝術家幾米創作的大型銅雕作品。
新北捷運公司指出，淡海輕軌沿線還有許多可逛的地方，例如行政中心站（V07）旁的新北稼日蒔光園區，可與大片花海及大型幾米公共藝術景板拍照打卡；崁頂站（V11）除了可去美麗新影城看電影外，更可前往附近的濱海自行車道，全長共3.6公里，沿途都是美麗海岸及沙灘景致，還可欣賞淡水夕陽，千萬不要錯過。
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