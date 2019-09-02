淡海輕軌推開學祭優惠 全台「大一新生」可免費搭

2019-09-02 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



本月9日全國大學將開學，新北捷運公司推出「淡海輕軌開學祭」系列活動，大一新生只要在4日到6日3天，憑新生手冊到淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處，就可兌換當日單程票一張，開放大一新鮮人免費體驗淡海輕軌。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線去年底通車，明年藍海線即將通車，沿線分別是淡江大學與台北海洋大學，周邊還有真理大學及聖約翰大學，為了讓大一新生更加認識淡海輕軌，並選擇搭輕軌上下課，因此規畫大學新生訓練4日到6日，開放大一新生免費體驗，只要攜帶新生手冊到淡海輕軌紅樹林站1樓詢問處兌換。

新北捷運公司表示，該優惠不限淡水區的大專院校，全國大一新生都可以持新生手冊前來體驗，後續對於開學祭與中秋節也有一系列的宣傳活動，淡海輕軌全線共11個車站，都有藝術家幾米創作的大型銅雕作品。