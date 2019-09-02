有台灣消保會監督？ 消保處：一頁式廣告盜圖勿信

2019-09-02 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



近年來，「一頁式廣告」遍及臉書、社群網站等，有業者截圖台灣消費者保護協會的LOGO，置於其網頁底端，並打著「接受該團體監督」的口號。台灣消保協會聲明表示，無替任何業者背書，消費者勿輕信不肖業者的詐騙技倆。

行政院消保處表示，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在一個頁面，方便快速，符合現在消費趨勢。但近日出現不肖業者盜用「台灣消保協會」的LOGO，製作詐騙廣告。

消保處整理這類「一頁式廣告」詐騙案子特徵，包括網頁上沒有公司地址、客服電話無人接聽，只留下電子信箱或LINE私下交易。這類商品售價也明顯低於市場行情，常以「限時特價搶購」或「倒數」方式銷售以吸引民眾，號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等。

特徵還包括廣告相關留言都是正評、沒有負評，只能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款，網頁大多夾雜簡體字，且粗糙不精美。

消保處提醒，若民眾遇到有貨到付款的商品和網購商品不符時，應盡速向貨運業者反映，並撥打包裏上託運人電話辦理退貨。若包裏上無託運人資料，可先詢問貨運業者，告知要辦理退貨。