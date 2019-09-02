藜麥拌飯營養又助減重？學者提醒減重原則

2019-09-02 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



網路傳出以藜麥取代白米、再加上多種蔬菜、少量蛋白質製成的「藜麥拌飯」，一碗公不到400大卡，有助減重。學者表示，藜麥營養價值的確遠高於白米，且熱量與升糖指數都比較低。不過，減重成果要看吃進熱量與消耗熱量的情形，倘若吃得多、消耗得少，體重仍可能不減反增。

輔仁大學營養科學系副教授駱菲莉表示，藜麥比起白米飯有較高的蛋白質含量，由於蛋白質由胺基酸組成，因此藜麥中的必需胺基酸含量也比白米飯來得高。此外，藜麥顆粒小、不易脫殼，因此帶殼的它膳食纖維豐富，維生素B群、鋅與鐵等礦物質、不飽和脂肪酸等含量也較高，因此用以取代白米飯作為主食，營養價值的確較高，且熱量與升糖指數（GI）雙雙較低。

不過，並非以藜麥取代白米飯就能達成減重效果。駱菲莉表示，減重成果要看吃進熱量與消耗熱量的情形，倘若吃得多、消耗得少，體重仍可能不減反增。

衛福部國健署107年《每日飲食指南手冊》根據人們的年齡、身高、體重、每日活動強度等，羅列不同人每日的熱量需求；而要健康減重，衛福部國健署建議每天減少攝取500大卡熱量，或是減少攝取300大卡熱量、但多運動消耗200大卡，這樣就能每周減重約0.5公斤，不過要注意每日攝取熱量不可低於1200大卡。