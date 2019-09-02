口臭鴨嗓 可能胃食道逆流作怪

2019-09-02 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



不少人有口臭困擾，解決蛀牙、清潔問題後卻仍未改善，另一個需要考量肇因是胃食道逆流。安南醫院消化科醫師吳奕霆表示，胃食道逆流的盛行率逐年上升，近1/4的人口有這種困繞擾。其中非典型症狀如:不斷清喉嚨(異物感)、氣喘、口臭、鴨嗓等，容易被忽略，提醒有長期症狀的民眾應就醫找原因。

45歲男子最近一直覺得喉嚨怪怪的，總覺得有個異物梗在喉嚨裡，好像隨時有一口痰卡住，吃東西時更會覺得吞嚥不是很順，給耳鼻喉科醫師檢查過却正常，但情況越來越嚴重，擔心「我會不會是得了食道癌? 」

安南醫院消化科吳奕霆醫師簡單詢問病史後，發現其生活習慣良好，不菸不酒不檳榔，只是工作壓力大，所以愛吃宵夜及喝咖啡紓解壓力，體重有逐漸上升的傾向。接受胃鏡檢查後發現是胃食道逆流而致，經過氫離子幫浦阻斷劑(PPI)的治療，加上重新調整飲食生活習慣，以上病症就逐漸消弭。

吳奕霆表示，台灣胃食道逆流的盛行率正在逐年上升，目前大約在15%-25%左右，將近1/4的人口有這種困擾。

典型症狀包括胸口灼熱感(火燒心)、嘔酸水(溢赤酸)，但其實非典型的症狀更常見到，如胸悶、胸痛、聲音沙啞、喉嚨異物感、吞嚥不順、氣喘、喉嚨痛、長期咳嗽及口臭等，常被誤以為是心臟、肺臟及耳鼻喉的問題，所以才卻始終無法得到有效的診斷及治療。

吳奕霆提到長期胃食道逆流不治療，會造成一些比較嚴重的併發症，如食道潰瘍、食道狹窄、巴瑞特氏食道(一種癌前病變)，甚至會增加食道癌的風險，不可大意。在診斷胃食道逆流時，大都會開立氫離子幫浦抑制劑(PPI)、黏膜保護劑或腸胃蠕動促進劑來幫助病人，效果都非常地快速顯著有用。

除藥物治療外更重要的是病人生活飲食習慣的調整，才能持久性地減輕甚至根除胃食道逆流。

吳奕霆建議病人平常就應該減少辛辣、酸性、高油質食物、咖啡因 (如咖啡、茶葉)及甜食攝取，飲食以少量多餐為主，7分飽就好，飯後避免立即躺下，彎腰及劇烈運動。如夜間症狀比較明顯的病人，睡前3小時內最忌諱吃東西，睡覺時枕頭也建議墊高，平時作息正常避免熬夜，還有最好戒菸戒酒，體重過重者要適當減重，不要穿太緊褲子以免增加腹壓導致症狀更嚴重。