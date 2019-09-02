北市動物園中秋夜間開放 來做柚燈、看表演、賞動物

2019-09-02 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



家家戶戶團圓的中秋節將至，台北市立動物園將於9月7日舉辦「2019悠遊月光下中秋團圓夜活動」，若參加柚燈大賞競賽，有機會獲得精美豐富獎品；另外，為了鼓勵民眾參與戶外休閒活動，動物園同樣於9月7日延長開放至晚間9點，當天下午4點以後動物園星光票價一律30元，歡迎全家大小一同來動物園悠遊「曬月亮」。

動物園已經連續9年於中秋節前夕舉辦刻柚子活動，今年9月7日（周六）下午4點於動物園大門廣場將舉辦「2019悠遊月光下中秋團圓夜活動」，並推出月光散步、柚燈大賞、親子同樂、中秋團圓等系列活動，除了夜間開放和舞臺表演節目之外，還可藉由駐站解說互動遊戲，了解保育野生動物的重要性。

動物園表示，今年柚燈大賞，將以競賽方式進行，民眾可以在家用柚子自行創作與動物有關的造型或意象，或是活動當天在現場報名參加，雕刻好的作品只要於活動當天下午5點至晚間7點，將作品繳交至「柚燈收件處」，就能爭取「玉兔創意巧思獎」、「吳剛鬼斧神工獎」、「嫦娥好有情調獎」等榮譽，還能獲得摸彩券一張，獎品精美豐富。