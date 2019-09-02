雲林菜價漲3成平均每公斤40元 最快十天恢復供應量

2019-09-02 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



最近兩個禮拜不斷降雨，重創雲林西螺鎮、二崙、崙背鄉蔬菜產區，葉菜類產量短少一半，根據西螺果菜市場統計，各類蔬菜每公斤平均價格40元，半個月來漲3成；二崙鄉農會表示，最近天氣回穩，預估2周左右菜量穩定後價格會稍微調降。

西螺果菜市場統計，8月前半個月總交易量平均在800公噸，連續降雨後，蔬菜水果產量大減，近三日交易量平均650公噸，價格也從每公斤30元上漲到40元上下，價格走高已持續半個月。

市場最新菜價，有不少蔬果價格破百，芹菜每公斤平均107元、青蔥（北蔥）110元、敏豆150元，常見蔬菜小白菜、芥藍每公斤平均48.4元、莧菜76元、空心菜62.5元。

二崙鄉農會理事長廖萬成說，以二崙農會來說，農會在豪雨侵襲前，平均每天約可出貨60噸蔬菜，最近一周僅剩30噸，連日間歇性大雨，不僅讓農民蔬菜受損，農田潮濕也無法翻耕播種，導致各蔬菜產區供應量幾乎減一半。

二崙農會秘書吳曜宇表示，近日是國中小學開學，緊接著高中、大學也陸續上課，團膳對蔬菜需求量增加，加上近日天氣雖回穩，但溫度高太熱，也還是會讓菜長不大。