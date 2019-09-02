普悠瑪列車連結器會斷裂？ 黃國昌要台鐵回答5問題

2019-09-02 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌。 聯合報系資料照 分享 facebook 時代力量立委黃國昌日前爆料指出，普悠瑪列車的維修材料，包含機油、集電舟、軟管等不足，對此，台鐵局表示已持續精進改善，目前已經沒有缺料情，黃國昌今天再爆料普悠瑪列車的連結器會斷裂，要求台鐵回答五個問題。

黃國昌說，普悠瑪號，一個編組4輛車，每次載客2個編組，共八輛車。列車之間連接起來的關鍵裝置，稱為「半永久式連結器」。半永久連結器一但斷裂，列車就會分離，極其危險。

黃國昌說指出，台鐵一直隱匿的重大問題是：普悠瑪號的「半永久式連結器」，因為高速過彎的傾斜角度，超過連結器的耐受程度，而導致斷損，讓人匪夷所思。（普悠瑪的最大特色，不就是傾斜列車嗎？）

目前，台鐵也正在私下進行「試車」，研擬過彎時減速、甚至比照非傾斜式列車的速度，測量時間差了多少了。台鐵高層心知肚明，這樣下去非常危險。但這麼嚴重的事，台鐵從未誠實說明，讓知情的司機員，每次開車都膽顫心驚。司機員會怕，那一般乘客呢？

黃國昌並請台鐵公開說明以下五個提問：

1.️為何持續隱瞞普悠瑪號列車「半永久式連結器」斷裂？

2.️針對斷裂的原因分析、目前採取的解決方式？

3.️普悠瑪的過彎，有準備要減速嗎？

4.️如此重大的瑕疵，當初如何驗收？誰該負責？

5.️是否已向日商提出權利主張？