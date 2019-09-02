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影／推動數位創新 教育部發表8到88歲都可用教具

2019-09-02 12:09聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

教育部上午發表數位創新公版軟硬體教育，強調這是8到88歲都可用的教具，也是導入新課綱課程教學的利器，透過學期中共備研習共同協作，再轉化爲學生端教學流程教材。

教育部次長范巽綠表示，這是教育部委託高師大林鴻銘教授統籌合辦「STEAM+A課程導向數位自造計畫」的成果發表，透過「恆星x行星x衛星」星系分層合作概念，在全國各地設置一百多個星球基地，讓數位自造教育扎根校園，希望老師們能輕易上手融入教案。

台南市海佃國小二年級八歲學童盧世錞在記者會示範如何操作公版教材，博得現場來賓的喝采。

教育部上午舉行「STEAM+A動起來！課程導向＋數位創新」公版軟、硬體教具發表記...
教育部上午舉行「STEAM+A動起來！課程導向＋數位創新」公版軟、硬體教具發表記者會，發表八套可供廣泛應用的創新公版軟硬體教具。記者潘俊宏／攝影
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教育部上午舉行「STEAM+A動起來！課程導向＋數位創新」公版軟、硬體教具發表記...
教育部上午舉行「STEAM+A動起來！課程導向＋數位創新」公版軟、硬體教具發表記者會，次長范巽綠（右）、高師大教授林鴻銘（左）與台南市海佃國小八歲學童盧世錞（右二）示範操作公版教具。記者潘俊宏／攝影
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教育部課綱星系

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