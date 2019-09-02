輕颱「玲玲」生成 週三四最近台灣

2019-09-02 14:00 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



天氣風險公司表示，目前3天後的誤差圈仍相當大，明天會更明朗一些。（photo by中央氣象局） 分享 facebook

今年第13號輕颱「玲玲」已生成，周三起將影響台灣！中央氣象局表示，目前路徑預測分歧度仍大，恐沿著東部海面北上，甚至有機會撲台。預測周三起為東半部及南部帶來雨勢。天氣風險公司總經理彭啟明表示，這週一、二台灣仍維持明顯夏季高溫、午後有局部雷陣雨。周三、四水氣增多，雨勢至少持續到週末。

目前誤差圈仍大

氣象局表示，原本位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，已經在2日上午8點發展為第13號颱風「玲玲」，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近之趨勢，預計台灣在3日晚間至5日將受颱風外圍環流影響。

「南海熱帶低壓（3個熱帶系統）轉了好幾天，結果是由菲律賓東方的92W熱帶低壓率先升格為颱風。」天氣風險公司發文表示，目前多數的預報是指向宮古島、石垣島（日本沖繩）一帶北上，可以看出3天後的誤差圈仍相當大，明天會更明朗一些。

須隨時更新颱風動態

「民眾務必在這兩天要隨時更新資訊，」彭啟明提醒，由於輕颱玲玲相當接近台灣，訊息或警報發布將會相當的快速，會讓人有措手不及的感覺。此外，天氣風險公司表示，「第14號劍魚、第15號法西颱風」，也可能在這一兩天內陸續形成，對台灣應該是沒什麼影響。

天氣風險公司則表示，輕颱玲玲接近台灣之前，「大致上為夏季天氣，西半部有午後雷陣雨。」預計在周四起，台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯降雨。彭啟明則表示：「週四起的雨勢，至少會持續到這周末。」

週三起東、南部雨勢大

「週三至週日受低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，台東及南部、花蓮及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。」中央氣象局表示，周三起受到周末太平洋高壓東退、低壓帶北移，台灣附近的環境轉為「不穩定」，南部、東半部降雨時間變長，雨勢變大！中部以北地區雲量增多，午後對流也較旺盛，雨勢明顯。

【更多精采內容，詳見 】