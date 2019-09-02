養雞團體提六大訴求 董氏標示用貼的「象徵」意義較大

2019-09-02 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



對於雞肉標示，國內養雞協會提出六大訴求。圖／業者提供 分享 facebook

關於賣場、超商自主標示雞肉屠宰日期，衛福部食藥署表示，12月1日鼓勵試辦，屆時會到賣場實際了解標示狀況，希望雞肉標示能夠向前邁進一步。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，未來標示的方式，是完整包裝的產品加標一個屠宰日期，但已經出貨到店家門市的貨品，就用貼標的方式。至於散裝食品用立牌、插牌方式標示，字體要兩公分以上，12月1日起試辦半年，以了解業者標示所遇到的困難。

他說，由於賣場業者都有進出貨單據，哪些產品是已經進貨到賣場，哪些是後來出貨的，怎麼標示，食藥署會實地了解。

魏任廷表示，這只是第一階段試辦，先從雞肉產品開始。至於組合式產品，例如賣場為迎接中秋節，會販賣烤肉組合，其中有烤肉醬、蔬菜，肉品只是其中一部分，因此不用特別標示，現階段先從單純的雞肉產品先做。

董氏基金會營養組主任許惠玉指出，所有產裝食品要一體適用，資訊必須如實傳遞，從大盤、中盤、到小盤零售，政府應該嘗試立法，因為只要其中一個環節沒有傳遞，就沒有用，一定要立法才能做到。

許惠玉表示，東西要有溯源的概念，才能解決這問題。她說，法規有列，資訊才願意給，是業者的商業考量，不是站在消費者與食安的考量。政府應該訂有散裝食品的標示依據指引，如何評估它有效，應該全方位考量。

她說，台灣的氣候條件環境，分裝都不一樣，每次訪視都會問業者保存期限怎麼來的，結果業者都是用貼的，宣示象徵意義比較大。廠商用行銷做為考量定策略安全，可標可不標，有利可圖會標示，否則根本不會標，這就是自主管理最大的麻煩。自主管理沒有標準，法律是最低的標準，但台灣的標準遊走法律邊緣。

養雞協會在會中提出六大訴求，包括除了國產進口業者都須對等標示屠宰日期、有效期限外，進口生鮮雞肉解凍分級包裝後，須重新計算保存期限，並須標示解凍次數和每批解凍日期。