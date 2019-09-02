親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

高雄超商、咖啡店騎樓禁菸 12月1日開罰

2019-09-02 11:45聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

二手菸退散！高雄市衛生局繼今年4月1日公告全市公車站、計程車候車亭禁菸，今年9月1日起，更結合全市19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店業者，在1023家店面的騎樓及庇廊全面禁菸，宣導期3個月，將自108年12月1日起展開違規取締。

衛生局今上午舉辦記者會，市府副秘書長張裕榮表示，打造更多無菸環境是市府努力的目標，感謝業者積極響應，共同推動無菸環境，讓民眾遠離二手菸，也呼籲吸菸者遵守禁菸規定，或及早戒菸，打造健康清新的無菸環境，共同為健康把關。

衛生局表示，為讓民眾享受美食、購物時不受二手菸危害，9月1日起攜手連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等連鎖業者合作，在騎樓及庇廊全面禁菸。

衛生局解釋，騎樓與庇廊均指建築物地面外牆面至道路間的空間，上方有樓層覆蓋者，稱為騎樓，只有遮蔽物覆蓋者，則稱為庇廊，兩者所指空間及功能並無差異，習慣上統稱騎樓，但為減少市民對禁菸場所辨識混淆，一併加入庇廊公告。

衛生局局長林立人說，全世界對於菸害防制有一定共識，未來禁菸範圍還會再持續擴大，呼籲有吸菸習慣者及早下定決心戒菸，衛生局提供「戒菸三步驟」，一：昭告戒菸日，二：勇於挑戰、改變環境，三：尋求專業協助、持之以恆，讓自己遠離菸害，也還給大眾清新的空氣。如有戒菸需求，可撥打專線0800-63-63-63諮詢或向本局社區心衛中心07-7134000洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄巿結合全市19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店業者，在1023家店面的騎樓及庇...
高雄巿結合全市19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店業者，在1023家店面的騎樓及庇廊全面禁菸。記者侯永全／攝影
分享

衛生局禁菸戒菸

相關新聞

中秋國產白蝦大減 蝦農苦嘆：5公頃蝦池收不到20台斤

2019-09-02 11:10

北市抽驗中秋月餅、烤肉食材食品 1件豆干不合格

2019-09-02 10:53

氣象局宣布第13號颱風玲玲生成 明晚起外圍環流影響台灣

2019-09-02 09:47

日韓、新南向國航線免收降落費 最快10月上路

2019-09-02 09:34

同婚100天 厭世姬：天火好像還沒降？

2019-09-02 11:05

俗女養成記：近看哀傷 遠看歡喜的集體療癒

2019-09-02 11:05

衣服不小心滴到「醬油漬」好苦惱 解決妙招居然只要一瓶水！

2019-09-02 12:00

養雞團體提六大訴求 董氏標示用貼的「象徵」意義較大

2019-09-02 11:47

老舊計程車汰舊換新成果展 林佳龍宣布加碼5千輛

2019-09-02 11:45

12月1日賣場自主標示雞肉屠宰日 火鍋、烤肉組合不必

2019-09-02 11:34

明晚起颱風外圍環流影響 各地慎防大雨

2019-09-02 11:19

同婚百天 陳雪：鄉下老家親戚都來要同婚簽名書

2019-09-02 11:19

同婚100天 夫夫：在路上手牽手更自在

2019-09-02 10:59

因失智症狀就醫青壯高達2.5萬人 照顧、經濟成隱憂

2019-09-02 10:05

晴朗炎熱 氣象局發布台北新北桃園高溫資訊

2019-09-02 09:20

三颱接力生成？氣象局說這個最值得留意周三就接近

2019-09-02 09:02

【重磅快評】衛福部只給了中藥行安慰劑

2019-09-02 09:02

4小時業績800萬！10分鐘賣2000瓶！ 直播主不想跟你說的祕密…

2019-09-02 09:00

有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37

兩颱風將接力生成 周三後影響台灣天氣

2019-09-02 05:02

北北基桃竹苗 今明兩天空品「橘色警報」

2019-09-02 05:02

健康你我他／婆婆感冒拖太久 竟變肺炎

2019-09-02 00:13

快速檢驗恙蟲病 台灣成功研發試劑

2019-09-02 00:13

吞嚥困難長輩 中秋這樣好好吃

2019-09-02 00:13

健康名人堂／免疫細胞治療戰 病人怎麼選擇？

2019-09-02 00:13

本周雙颱形成 周三起水氣增

2019-09-01 23:58

衛福部控管牛步 重消醫材繼續賣

2019-09-01 23:48

全台首例 嘉義鵪鶉染禽流感 撲殺4.6萬隻

2019-09-01 23:28

醫病天地／開心迎新生兒 別忽略媽媽狀況

2019-09-01 23:17

醫病天地／蟹足腫體質 傷口要好好照顧

2019-09-01 23:15

學者觀點／機車兩段式左轉較安全 不宜取消

2019-09-01 23:08

機車停等、待轉藏危機 應留意

2019-09-01 23:05

騎樓禁菸9月1日開罰 北市新北都有違規

2019-09-01 22:49

醫材消毒再用釀感染恐難舉證 法律界籲納藥害救濟

2019-09-01 22:04

重複消毒醫材指引討論牛步 近百醫材納初步研議

2019-09-01 22:02

孩子太誠實...孫寫作業狂爆料阿公「滿滿陋習」網笑歪：出賣很徹底

2019-09-01 20:00

好市多中和店推「停車新制」 網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 18:49

全天飛港澳上海都流管 搭機旅客要有心理準備

2019-09-01 17:53
看更多

熱門文章

好市多中和店推「停車新制」 網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

氣象局宣布第13號颱風玲玲生成 明晚起外圍環流影響台灣

2019-09-02 09:47

有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37

搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34

兩颱風將接力生成 周三後影響台灣天氣

2019-09-02 05:02

午後對流發展旺盛 12縣市大雨特報

2019-09-01 15:31

三颱接力生成？氣象局說這個最值得留意周三就接近

2019-09-02 09:02

唐綺陽星座運勢週報：射手留意職場戀情 獅子當心破財

2019-09-02 07:17

影／苗栗縣卓蘭市區下冰雹 雷電交加嚇人

2019-09-01 17:34

4小時業績800萬！10分鐘賣2000瓶！ 直播主不想跟你說的祕密…

2019-09-02 09:00

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top