高雄超商、咖啡店騎樓禁菸 12月1日開罰

2019-09-02 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



二手菸退散！高雄市衛生局繼今年4月1日公告全市公車站、計程車候車亭禁菸，今年9月1日起，更結合全市19大連鎖便利商店、咖啡店及速食店業者，在1023家店面的騎樓及庇廊全面禁菸，宣導期3個月，將自108年12月1日起展開違規取締。

衛生局今上午舉辦記者會，市府副秘書長張裕榮表示，打造更多無菸環境是市府努力的目標，感謝業者積極響應，共同推動無菸環境，讓民眾遠離二手菸，也呼籲吸菸者遵守禁菸規定，或及早戒菸，打造健康清新的無菸環境，共同為健康把關。

衛生局表示，為讓民眾享受美食、購物時不受二手菸危害，9月1日起攜手連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等連鎖業者合作，在騎樓及庇廊全面禁菸。

衛生局解釋，騎樓與庇廊均指建築物地面外牆面至道路間的空間，上方有樓層覆蓋者，稱為騎樓，只有遮蔽物覆蓋者，則稱為庇廊，兩者所指空間及功能並無差異，習慣上統稱騎樓，但為減少市民對禁菸場所辨識混淆，一併加入庇廊公告。

衛生局局長林立人說，全世界對於菸害防制有一定共識，未來禁菸範圍還會再持續擴大，呼籲有吸菸習慣者及早下定決心戒菸，衛生局提供「戒菸三步驟」，一：昭告戒菸日，二：勇於挑戰、改變環境，三：尋求專業協助、持之以恆，讓自己遠離菸害，也還給大眾清新的空氣。如有戒菸需求，可撥打專線0800-63-63-63諮詢或向本局社區心衛中心07-7134000洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康