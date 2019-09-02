老舊計程車汰舊換新成果展 林佳龍宣布加碼5千輛

2019-09-02 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會今天上午在台北市計程車大直休息站召開「台灣計程車服務2.0升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示」記者會。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍今天宣布將加碼計程車汰舊換新的補助，從原先今年5000輛，變為1萬輛，申請補助的車齡資格也從十年降低為七年車。

中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會今天上午在台北市計程車大直休息站召開「台灣計程車服務2.0升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示」記者會，總統蔡英文、台北市長柯文哲及林佳龍出席。現場安排多輛新型態多元網約計程車及補助後的黃色計程車展示，一輛車價逾300萬的白色特拉斯Model X 多元網約計程車是全場焦點。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉說，今天算是初步成果展示，這次活動源於今年2月蔡英文在總統府召見計程車產業代表茶敘，對於提升計程車服務品質及營運環境有具體方向和共識，責成交通部與計程車業界合作。由計程車產產業依據產業實況及民眾需求等面向，自主性規畫產業服務升級計畫，再由政府評估修法或設置相關配套措施，公私協力達到產業服務提升。

鄭力嘉說，這段時間持續開會二十幾次，今天聚焦的內容可以改變這個行業、幫助這個產業。據他了解，蔡英文跟林佳龍有針對老舊計程車、偏鄉計程車包含身障車補助，對計程車產業幫助相當大，尤其是汰舊換新的補助，對駕駛幫助很大。

柯文哲說，公共運輸的三層架構下，計程車要介於捷運跟接駁車，讓計程車變成台北市公共運輸一部分。今年3月開始，敬老卡坐計程車可以貼補30元。

他說，目前台北市有六成計程車沒有加入車隊，有車隊自然就有派車系統，今年8月要推出愛叫車APP ，成立無線電基地台，目前來申請駕駛只有400個。柯文哲表示，一開始很困難，但希望計程車不要空車在路上走，會定期檢視效果，就算沒有加入車隊也可以享受跟車隊一樣服務，盡量讓計程車司機可以快樂跟方便一點。

柯文哲說，台北市也有開放計程車招呼站，共有298處，另外有六個計程車服務站，內有休息室、盥洗室、3C充電站，未來市府會按計程車的需要來做。另外計程車健檢增加1500個名額，24項服務。

至於台北市汰舊換申請件數，他說，目前有1200餘件，電動車只有三輛。中央有政策，台北市都可以先行試辦，台北市資源豐富，會全力配合。

林佳龍說，剛擔任交通部長時，司機每個禮拜都會到交通部、行政院或是總統府抗議，台北市是首都，展示計程車是首選，這些抱怨為政者都要傾聽跟改進。他說，在跨部會聚會後，會議結果都有列管，這半年幾乎有達成或是推動，蔡英文很支持人本交通。

林佳龍表示，今天計程車面對道的環境變化很大，競爭力不足，大眾運輸越完整及Uber不公平競爭，必須要導向人合法、車合法，要在公平環境提升品質，乘客至上為主，讓Uber創新共享經濟的核心特色，能夠導入台灣，創造三贏。

很多人會覺得政府為何要幫助計程車？林佳龍說根據大眾運輸法，計程車運輸業比照大眾運輸業，免徵汽燃費跟牌照稅，這不是準公共運輸，是用大眾運輸來看待，讓所有乘客可以四通八達，最後一哩路靠計程車業，不是說花錢補助計程車，而是給乘客更好服務品質。車子要好、要新要舒適，人也要好，讓乘客體驗非常好的服務，讓現代人用的通訊也能應用在計程車。

林佳龍同時宣布，6、7月有兩波汰舊換新補助，有4080位計程車駕駛員通過審查標準，可以申請補助，不過實在是供不應求，本來是一萬輛分三年，既然有需求，原來5000輛第一年變1萬輛，不過怕交車來不及，交車時間會延誤。另外申請汰舊換新的資格，也從車齡限制十年以上降低成七年，以個人司機優先，再來才是車行。

人的部分，林佳龍說針對駕駛員服務關懷據點，提供法律服務、財務諮詢服務還有健康諮詢服務，希望讓司機充分休息，20個駕駛員關懷服務據點，六都一都至少兩個，加上另外八個監理所，把公共空間騰出來用，讓駕駛員避免過勞，乘客也安全。

蔡英文說，這次來了解這段時間跟工會合作的進展到如何。她說，自己20出頭到倫敦念書聽過一句話，上了計程車就安全，計程車可以成為社會安全網一部分，不是只有接駁，而是有很多社會功能，讓往後民眾上計程車就覺得安心。

她說，第一個車子要安全舒適，第二個是人，這才是主軸，駕駛要安全、要好，要關懷，跟社會需求更貼近駕駛，她期待的是職人精神，會跟交通部持續討論，加速進行。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘儀說，2.0計畫主要有五大方向，全面建立司機科技評鑑機制、設立常態性教育訓練制度、建立多元服務訓練學院、落實數位管理、全面支援非現金支付等。他說，未來台灣計程車服務將朝向數位管理、全面評鑑、優劣分級即全面支援多元支付等方向邁進，讓台灣小客車客運服務走向新時代。

從台灣計程車服務升級2.0計畫的簡報中可以看到，在人車環境管理升級方案中，將建立常態性教育訓練機制，以強化服務職能；建立計程車駕駛執業登記證吊扣制度；核發計程車司機SD卡；以及建立計程車駕駛評鑑資料庫。

至於強化乘客端保障方案，工會說，應全面推動乘客責任保險，當前僅有合法派遣車隊車輛須強制繳納乘客險，為一致化對乘車的保障，會要求計程車全面加保乘客險。另外也會讓乘客在搭乘計程車時，可即時查核該駕駛身分合法性及進行服務評鑑，確保乘車品質改善。工會也發表六三三服務宣言，意即六大服務準則、三大安全原則及三大貼心原則。