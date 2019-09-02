12月1日賣場自主標示雞肉屠宰日 火鍋、烤肉組合不必

2019-09-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



衛福部食藥署為解決進口雞肉標示不清問題，邀集賣場、超商、產業團體開會討論，說明推動自願標示雞肉屠宰日期規畫草案，預計12月1日實施。

食藥署上周開會，會議中鼓勵業者自主標示屠宰日期，若包裝食品依照食安法第19條規範辦理。若散裝食品，除依照食安法規定外，必要時得以卡片、標示牌（板）等形式，採懸掛、立（插）牌，或足以明顯辨明的方式標示，字體不得小於兩公分。由於是自願標示，並未獲得在場通路業者承諾，會議各自表述。

台中市養雞協會秘書李鑫聰表示，通路商、賣場能不能自主標示，端看其在賣場中所販賣採用的是進口雞肉多，還是國產雞肉多；若販賣的以進口雞肉為主，那麼標示相對困難麻煩，賣場配合意願就會降低。

他說，若賣場主要販賣的是國產雞肉，從牧場端到屠宰到銷售，日期資訊都會清楚明白，配合自主標示，沒有困難。這些賣場販賣的雞肉，僅占消費量不到一成，建議應該找消費量達30%至40%的通路來談，比較有意義。

洽富實業副總黃榮裕表示，一旦自願，通路就意興闌珊，通路所占的消費通路占不到一成，外食餐飲這麼多，外食餐飲加上團膳、加工肉超過七成，消費者卻不知道吃什麼肉，這樣的自願，有幫助嗎？

黃榮裕說，未來禽肉將是國內肉品消費大宗，進口雞肉一個進口貨櫃中，有十多個來源，若自己都不清楚，要怎麼告知消費者？政府不針對這些去加強規範，一直有模糊空間，哪一天出事才來處理已經太慢。

董氏基金會營養組主任許惠玉表示，會議中有賣場業者提出，若賣的是組合式的產品，例如綜合火鍋組有青菜、豬肉、雞肉等各式食材，其中的雞肉要不要標示載明？食藥署認為是業者自主，不用特別標，不在自主管理的規範，這樣規定，她覺得怪怪的。