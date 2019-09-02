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同婚百天 陳雪：鄉下老家親戚都來要同婚簽名書

2019-09-02 11:19聯合報 記者何定照╱即時報導

昨天9月1日是台灣同性婚姻通過後第100天，與伴侶早餐人結婚的作家陳雪表示，她最深刻的感想是，連鄉下老家的親戚都跟我爸媽要「同婚十年」的簽名書。

她說，當時她驚問爸媽，他們真的知道裡面寫什麼嗎？「有放我的婚紗照耶！」她說，就這樣，她在神岡老家出櫃了。爸媽一副淡然的樣子。「就該是這樣啊，往後的日子裡，誰跟誰結婚，都不用大驚小怪，祝福就好了」。她願大家都能擁有這樣淡然的幸福。

作家陳雪與伴侶早餐人結婚。本報資料照片
作家陳雪與伴侶早餐人結婚。本報資料照片
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結婚同性婚姻婚紗

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