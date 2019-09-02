中秋國產白蝦大減 蝦農苦嘆：5公頃蝦池收不到20台斤

2019-09-02 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣今年白蝦養殖，因為連續3個月下雨，水質變化太大、白蝦育成率差，5公頃蝦塭一天甚至收不到20台斤，連採用活菌養蝦的達人都說，產量減少一半以上，今年中秋蝦農苦不堪言。

嘉義縣義竹鄉生態養殖產銷班長黄健翔指出，今年6月以來雨勢不停，因為雨多、水質酸性高，水質變化太大，不適合白蝦成長，另陽光少、水藻光合作用不足，藻類減少，蝦的生長環境大受影響，許多蝦農7月中旬開始傳出育成率降低，最近產量更少，有蝦農5公頃蝦塭收不到20台斤蝦，乾脆就不收了。

黃健翔說，他近年降低養殖密度、培養益生菌，透過循環水再利用養殖魚蝦，所養白蝦比慣性農法更健康、更大，但面對近幾個月下雨，育成率也只剩過去一半，周邊農民坦言，「今年中秋節真的沒蝦可賣！」

嘉縣政府農業處漁業科長張建成說，白蝦屬於無脊椎動物，免疫抗病能力較弱，一但染病便容易造成高死亡率，近年來氣侯急遽變遷，異常氣候事件頻傳，尤其今年年中以來，因發生連續大量降雨，又有低氣壓壟罩，加上溫差變化大及陰晴不定，在養殖魚塭管理上，若稍不留意，就會發生水質惡化，更容易造成蝦體緊迫而誘發疾病，造成育成率下滑。