北市抽驗中秋月餅、烤肉食材食品 1件豆干不合格
下周就是中秋節連假，北市衛生局針對月餅製造業、麵包店、糕餅店、食品材料行及各類市場與量販店，抽驗月餅產品及烤肉用食材共111件產品，今天公布結果，共1件抽自北投區1家素菜行的豆干被檢出含有過氧化氫而不合格；由於貨源來自新北，衛生局已移請新北衛生局追查源頭。
衛生局於7月29日到8月2日期間抽驗111件中秋時節食品食材，檢查防腐劑、農業殘留等是否符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準；包含31件中秋月餅如綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等；11件烤肉調味醬；69件常見烤肉用食材如肉製品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血等；最後檢出1件豆干含有過氧化氫不合格，依食品安全衛生管理法可開罰責任業者3萬元到300萬元。
食品藥物管理科長陳怡婷表示，不合格豆干於抽驗後約兩周內取得結果，有立刻要求業者停止販售該貨品，業者也供出貨源來自新北市泰山區的豆干供應商，已移請新北衛生局追查。
陳怡婷說，過氧化氫俗稱雙氧水，為常用的漂白劑及消毒劑，我國規定過氧化氫可使用於麵粉及相關製品外的食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留；低濃度過氧化氫，具輕度刺激性質，若食用過多可能引起噁心、嘔吐、腹瀉或腹脹等腸胃道刺激症狀。
陳怡婷也建議，民眾購買食品時對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品要提高警覺，選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存且維持新鮮度，包裝產品應挑選標示完整者。
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