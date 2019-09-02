北市抽驗中秋月餅、烤肉食材食品 1件豆干不合格

2019-09-02 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



下周就是中秋節連假，北市衛生局針對月餅製造業、麵包店、糕餅店、食品材料行及各類市場與量販店，抽驗月餅產品及烤肉用食材共111件產品，今天公布結果，共1件抽自北投區1家素菜行的豆干被檢出含有過氧化氫而不合格；由於貨源來自新北，衛生局已移請新北衛生局追查源頭。

衛生局於7月29日到8月2日期間抽驗111件中秋時節食品食材，檢查防腐劑、農業殘留等是否符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準；包含31件中秋月餅如綠豆椪、鳳梨酥、鹹蛋黃及烘焙餡料等；11件烤肉調味醬；69件常見烤肉用食材如肉製品、海鮮、蔬菜、加工煉製品、豆干、米血等；最後檢出1件豆干含有過氧化氫不合格，依食品安全衛生管理法可開罰責任業者3萬元到300萬元。

食品藥物管理科長陳怡婷表示，不合格豆干於抽驗後約兩周內取得結果，有立刻要求業者停止販售該貨品，業者也供出貨源來自新北市泰山區的豆干供應商，已移請新北衛生局追查。

陳怡婷說，過氧化氫俗稱雙氧水，為常用的漂白劑及消毒劑，我國規定過氧化氫可使用於麵粉及相關製品外的食品作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留；低濃度過氧化氫，具輕度刺激性質，若食用過多可能引起噁心、嘔吐、腹瀉或腹脹等腸胃道刺激症狀。