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因失智症狀就醫青壯高達2.5萬人 照顧、經濟成隱憂

2019-09-02 10:05聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部健保署統計，國內去年因失智症就醫的青壯人口超過2萬5000人。醫師表示，這個數字裡頭可能包含許多因懷疑而就醫、最終並未確診的個案，卻也相當程度反映國內有為數不少的家庭在照顧上、心理上與孩子教育上可能面臨困境，盼相關部會關切。

衛福部健保署統計，107年曾有一次以上因失智症就醫的人口有21萬3441人，其中64歲以下的人口高達2萬5209人。過去台灣失智症協會依據國際研究推估，國內30至64歲的失智人口有1萬2000人，兩個數字差距甚大。

台北榮總神經醫學中心主治醫師王培寧表示，健保數據可能不夠精準，其中有人只是懷疑罹病，醫師為安排檢查而先下相關診斷碼；有人屬輕度認知障礙，這群人每年只有10%至15％會發展為失智症；另不少人可能自覺最近腦袋遲鈍，便要求醫師開立相關檢查或處方，未必真是失智。

亞東醫院一般神經科主任甄瑞興表示，無論哪個數字都相當程度反映，國內有許多年輕失智者的家庭亟需支持資源。年輕失智者惡化快，同樣需要日間照護與喘息服務，不過目前長照2.0僅納入50歲以上的失智者，盼衛福部放寬限制。

對此，衛福部長照司副司長周道君表示，年輕失智者與老年失智者需求不同，像是體力較佳、精神行為問題出現時影響較大，因此不便與老年失智者混收照顧。不過總得嘗試，目前衛福部正研議在北中南或六都等人口較密集區域試辦先導計畫，也不排除在東部設點。將與當地民間團體合作開展年輕失智者的日間照護，其中包括照顧者的喘息與支持。

除了照顧資源，長照2.0另有交通補助、輔具與環境改造補助等資源，能否放寬讓年輕失智者使用？周道君回應，現況下要使用這些資源得接受失能程度評估，但年輕失智者的失能程度不高、既有的評估工具未必適用，衛福部將再研議如何提供適當支持。

甄瑞興另提到，年輕失智者的孩子多在求學，學習進程恐受影響，因此教育部應給予確診個案子女求學上的支持。此外，年輕失智家庭的夫妻與親子關係維繫，也有賴心理資源適時介入。

有些失智症長輩喜歡照顧人，育兒活動讓他們憶起照顧孩子、孫子的回憶，付出讓長輩感覺...
有些失智症長輩喜歡照顧人，育兒活動讓他們憶起照顧孩子、孫子的回憶，付出讓長輩感覺有價值。 圖／寧園提供
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失智症衛福部醫師

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