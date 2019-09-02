氣象局宣布第13號颱風玲玲生成 明晚起外圍環流影響台灣

2019-09-02 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局上午10時宣布，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今（2）日8時發展為第13號颱風（國際命名：LINGLING，中文：玲玲）。氣象局說，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近之趨勢；預計台灣地區周二晚起至周四將受颱風外圍環流影響，請注意氣象局發布之最新颱風動態。

日本氣象廳稍早先宣布今年第13號颱風「玲玲」形成。

中央氣象局說，路徑預測分歧度有點大，有靠近台灣也有偏離台灣，但因為接近台灣的機率較高，恐沿著東部海面北上，甚至有機會撲台，預測周三起為東半部及南部帶來雨勢，接連影響後續警報情形，值得關注。