日韓、新南向國航線免收降落費 最快10月上路

2019-09-02 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為因應陸客來台縮減，鼓勵航空公司增飛來台航班、航點，拓增國際旅客，交通部長林佳龍上周親自主持應變會議，會中研議針對日、韓及新南向國家等重點國家，推出國際航班飛桃園、松山以外的機場，期間限定免收降落費的優惠，盼拉抬中南部及東部的國際觀光客源。據悉，林佳龍指示加速辦理後，民航局上周五已開始準備辦理法規預告作業，力拚10月1日起實施。

林佳龍上周記者節前夕與交通駐部媒體茶敘時表示，受陸客限縮影響，為降低台灣觀光旅行業者所受衝擊，政府不僅要「雨天不收傘」，更要「多撐幾把傘」，透過政策工具開拓國際觀光客源。例如觀光業者爭取新闢國際包機直飛花東卻遇到地勤費較西部機場昂貴、導致航空業者打退堂鼓的問題，政府應協助改善。

交通部繼上周提出自10月1日起補助國際定期包機航班直飛花東機場的地勤費50%之後，如今再有新進展。交通部官員透露，林佳龍上周主持的應變會議中，即研議針對桃園、松山以外機場，自今年10月1日起至明年3月 31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線之國際航班降落費。

據透露，交通部民航局預估，減收之降落費金額約7699萬元，但觀光局評估若增加航班，帶動的觀光周邊產值及行銷台灣旅遊的效益頗為具體，因此林佳龍指示加速推動。不過為避免影響原繳入地方政府公庫的地方回饋金（降落費之8%）影響地方政府辦理回饋作業，預估會減少的616萬元，將由民航局以專案方式報部核准，由民航事業作業基金補助差額。