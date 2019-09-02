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晴朗炎熱 氣象局發布台北新北桃園高溫資訊

2019-09-02 09:20聯合報 記者曹悅華╱即時報導

天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市盆地，桃園市為黃色燈號。

氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

各地大多為多雲到晴，西半部地區氣溫偏高，僅東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，中南部地區及北部、東北部山區午後亦有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市盆地，桃園市為黃色燈號。圖／取自氣...
中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市盆地，桃園市為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
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氣象局高溫

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