晴朗炎熱 氣象局發布台北新北桃園高溫資訊

2019-09-02 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市盆地，桃園市為黃色燈號。

氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。