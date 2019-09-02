三颱接力生成？氣象局說這個最值得留意周三就接近

2019-09-02 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



恐有三颱接力生成。中央氣象局說，目前在南海及菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有機在今天白天生成輕颱，預計周三起影響台灣，另在遠洋亦有一低壓可能生成颱風，不過仍要觀察。

氣象局預報員李孟軒說，目前在南海及菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，不排除在今天接力生成第13號颱風「玲玲」、第14號颱風「劍魚」，不過南海的不用太在意，生成颱風後會走海南島，然後繼續往東南半島，對台灣無直接影響。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，李孟軒說雖然路徑還要討論，預測分歧度有點大，有靠近台灣也有偏離台灣，但因為接近台灣的機率較高，恐沿著東部海面北上，甚至有機會撲台，預測周三起為東半部及南部帶來雨勢，接連影響後續警報情形，值得關注。

對於緊接著可能生成的第三個颱風，李孟軒表示遠洋的確有個低壓，有機會生成熱帶性低氣壓甚至是颱風，不過要五天左右才會明朗。

李孟軒說，今、明兩天，花東、恆春半島留意短暫雨，其他地區多雲時晴，不過中部以南及各地山區要注意午後雷陣雨。

溫度方面，李孟軒說全台高溫落在33到36度間，花東受到雲量多影響，高溫溫度略低，在32到33度間，其他地區比較熱，桃園以北已發布高溫資訊。