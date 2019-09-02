有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，西太平洋熱鬧起來，共有三個熱帶系統都有可能發展成為颱風。要關注的是在菲律賓呂宋島東邊的熱帶性低氣壓，周三、四開始接近台灣東部海面，如果高壓維持目前強度，也不排除會相當接近台灣。

彭啟明在臉書發文說，這一兩天台灣仍維持類似周末時，明顯夏季高溫，午後有局部雷陣雨。由於高壓勢力有減弱趨勢，午後熱對流發展將會增強，會有局部較大雨勢，甚至有很強的雷雨，有冰雹等現象發生，戶外工作者務必要提高警覺，暫停各種活動，能避就避。

他表示，周三、四開始會有明顯轉變。西太平洋三個熱帶系統若成颱，被命名順序為玲玲、劍魚及法西，看誰最先到達標準。其中在台灣東南邊的熱帶性低氣壓，持續往西北前進，目前許多預測是通過台灣東方面的機會較高，不過還是要看太平洋高壓強度及和南海上的熱帶性低氣壓或演變成颱風的相互牽引。他說，目前天氣系統還不夠強，有待觀察。但提醒大家由於相當接近台灣，如果變成颱風，訊息或警報發布將會相當的快速，會讓人有措手不及的感覺。

彭啟明說，兩個低壓系統接下來會帶動西南風，也就是周四開始，水氣將明顯增多，很容易有明顯雨勢，至少持續到這周末，和這幾天的天氣有些差別。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島有局部短暫的陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，西半部及東北部天氣炎熱，高溫約33至35度，其中桃園以北有36度左右高溫出現的機率，花東高溫約32度左右，注意防曬並多補充水分。