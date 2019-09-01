衛福部控管牛步 重消醫材繼續賣

2019-09-01 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



一次性醫材重消指引至今無著落，形成控管真空。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內醫院長期將一次性醫材重新消毒再使用，增加手術風險，聯合報日前獨家報導後引發輿論四個月，衛福部原計三個月內訂出重消指引，卻直到上周才終於召開首次會議，框列近百項一次性醫材卻無結果，使醫院至今仍持可重消醫材販售。

對此，中華民國消費者文教基金會董事游開雄律師、交通大學科技法律研究所所長陳鋕雄等人憂心，未來醫院依程序消毒，若還是爆發感染，病人恐難舉證，其救濟權益將大受影響。

台灣病友聯盟理事長楊志良也表示，指引出爐前，衛福部應嚴格限制醫院，不可將「單次使用」醫材重消再利用，違者應依法處分。

衛福部上周邀集醫界、台灣病友聯盟、民間監督健保聯盟、台灣醫療改革基金會、消費者文教基金會等單位推薦代表，組成十餘人、聘期一年的任務性審議小組，召開首次會議，針對哪些「單次使用」的自費醫材可重消再利用、重消規範、定價等問題討論。

可重消清單 月底再審

衛福部醫事司長石崇良表示，日前已請醫學會提出可重消的醫材建議清單，並親上健保署自費醫材比價網，搜尋自費金額在三萬元以上的一次性醫材，共計有九十九項，本月底將對此再審；未來針對正面表列的品項，還會要求植入人體後、染狂牛症或有部分法定傳染病者用後不得再利用等。

一次拉高標準 難達標

對於台灣病友聯盟與台灣醫療改革基金會倡議比照國際，規範重消醫材需通過醫材廠優良製造規範。石崇良說，需階段性推動，否則法規訂定後，醫院無法達標，也影響民眾荷包。因此先交由台灣醫療物料供應及滅菌管理學會提出重消指引建議，再逐步拉高標準。

重消再用 國際有先例

石崇良也強調，不會針對重消再用的醫院開罰，因為國際上本就有重消再用的先例，只是台灣現在要拉高管理規範；但若出事，醫院仍要負起全責。

至於外界憂心若爆發感染病人恐難舉證。石崇良回應「多慮了」，病患有問題時都直接找醫院，未來也是一樣。衛福部除規範重消程序，同時會要求醫院申報重消醫材品項，並由食藥署查核。