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騎樓禁菸9月1日開罰 北市新北都有違規

2019-09-01 22:49台灣醒報 記者張元融╱台北報導

癮君子再也不能在騎樓吞雲吐霧了！1日起，台北市與新北市連鎖便利商店、咖啡店前的騎樓，已全面禁止吸菸。北市加強取締後，首日共有2例違規，依《菸害防制法》各罰2000元罰鍰。新北市則是查獲10名吸菸行為人、1處業者違規提供熄菸器具，各處2000元、1萬元罰鍰。

新北市連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸，1日由市府衛生局與警方聯合稽查67處，查獲11案...
新北市連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸，1日由市府衛生局與警方聯合稽查67處，查獲11案，依菸害防制法開罰。（photo by衛生局提供）
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北市15家連鎖入列

今年3月，新北市率先公布7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡8家連鎖業者的騎樓禁菸，後來北市也跟進，宣布共納入15家業者。

9月1日起，癮君子若在台北市15家連鎖便利商店、咖啡店前的騎樓吸菸，將依違反菸害防制法規定，開罰2000元至1萬元罰鍰。連鎖便利商店為：統一、全家、萊爾富、OK、美廉社；咖啡店為：星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama cafe與彼得好咖啡。

新北市衛生局簡任技正林惠萍指出：「騎樓雖不是法定的禁菸場所，但依菸害防制法規定，市府可自行公告指定。」除超商與咖啡店，下一波將鎖定其他場所檢討，預計在明年3月前擴大公告實施，打造無菸健康城市。

雙北市加強取締

「無菸環境要靠市民、店家與政府的努力。」台北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，新規上路、加強取締，首日截至下午4時止台北市共有2例違規，分別在松山區、內湖區的便利商店前，已依法各開罰2000元。至於為何違規者僅2例？她說，騎樓牆壁會貼上禁止吸菸貼紙，店家也會勸阻癮君子不得在騎樓吸菸。

「宣導期6個月已滿！」新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉說，連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸從3月公告後實施，1日新北衛生局與市警局攜手聯合稽查67處，查獲有10人吸菸，並有一處超商提供熄菸具，11案已分別處罰。

陳欣蓉表示，加強派員稽查及取締，騎樓吸菸者最高可依《菸害防制法》處新台幣2000元至1萬元罰鍰；提供熄菸器具的業者則可罰1萬元至5萬元。至於如何界定騎樓戒菸範圍？公告的禁菸範圍是：超商門市一樓騎樓範圍內全面禁菸；但二樓以上或前方未設置騎樓者，並不屬於公告範圍。

此外，高雄市則是9月1日起公告19大品牌業者（共1023家門市）推動騎樓禁菸，宣導期為3個月，將自12月1日起進行違規取締。

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衛生局咖啡

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