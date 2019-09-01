醫材消毒再用釀感染恐難舉證 法律界籲納藥害救濟

2019-09-01 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部研議正面表列部分載明「單次使用」醫材，可讓醫院重複消毒再使用，不過，此舉對民眾救濟權益的影響與保障方法，目前討論仍無進度。

法律界認為，未來醫院依程序消毒若還是爆發感染，病人恐難舉證，其救濟權益將大受影響，因此衛福部應研議將醫材納《藥害救濟法》適用對象。

民團認為，重消規範的研議與執行應全權由主管醫材的食藥署主責，搭配向民眾宣導遇到不良反應要即時通報，才能根本性地藉由大數據監測風險，落實管理。

對此，衛福部醫事司長石崇良回應「多慮了」，因為病患發生不良反應時，無法判斷是醫療人員疏失、醫材重消不善或是哪個環節出問題，因此病患有問題時都直接找醫院，未來也是一樣。

衛福部將規範重消程序，同時會要求醫院申報院內有哪些重消的醫材，並由食藥署負責查核，落實源頭管理。

中華民國消費者文教基金會董事、律師游開雄表示，病患就醫釀感染，如果是醫院逕自違法將「單次使用」醫材重消再用，責任歸屬是明確的。不過，衛福部若開放醫院將「單次使用」醫材重消再用，若仍造成感染，理論上國家要負起賠償責任。

「可是，病患要舉證感染肇因於重消程序不當，這件事相當艱難」。游開雄表示，衛福部應為此另訂配套措施來降低病患的舉證責任，舉例來說，可研議將病人使用醫材發生不良反應的情形也納入《藥害救濟法》保障的範圍。

交通大學科技法律研究所所長陳鋕雄則表示，醫院重消醫材，這時醫院角色可能會被法官視為「醫材製造商」、適用《消保法》規範，由於《消保法》的法律位階高於行政命令，因此醫院如果依照衛福部頒布的指引消毒仍造成感染，醫院端還是需要對病患負起損害賠償責任。

「不過，病患舉證不易，例如病患術後發生感染，想要回頭檢驗那個醫材，但那個醫材可能已經重消且被第三個或第四個病人使用了，換言之，證據早就消失了。」陳鋕雄表示，衛福部應討論將醫材納《藥害救濟法》來保障民眾的救濟權益；同時，衛福部應比照國際規範重消醫材需通過醫材廠優良製造規範（GMP／QSD），以從源頭降低風險。