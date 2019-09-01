重複消毒醫材指引討論牛步 近百醫材納初步研議

2019-09-01 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內日前傳出醫界長期以來將一次性醫材重複消毒再使用，由於國際也有先例，衛福部決議未來正面表列哪些品項可重消再用，上周五召開第一次審議小組會議，共有99項自費金額在3萬元以上的一次性醫材被納入討論，預計一個月內蒐集專家意見再作決議。

衛福部醫事司長石崇良表示，針對哪些「單次使用」的自費醫材可重消再利用、重消規範、定價等問題，醫事司發函請醫界、台灣病友聯盟、民間監督健保聯盟、台灣醫療改革基金會、消費者文教基金會等單位推薦代表，組成10餘人、聘期一年的任務性審議小組，上周五召開第一次會議。

在可重消醫材品項的討論上，石崇良表示，醫事司日前請醫學會提出可重消的醫材建議清單，也親上健保署自費醫材比價網搜尋自費金額在3萬元以上的一次性醫材，共計有99項。上周五的審議會後要求各科別專家針對這些品項研擬書面意見，於本月底會議再審；未來即使是正面表列的品項，也會要求植入人體後不可再利用、染狂牛症或有部分法定傳染病者用後不得再利用等。

針對台灣病友聯盟與台灣醫療改革基金會倡議比照國際，規範重消醫材需通過醫材廠優良製造規範（GMP/QSD），石崇良回應，這需要階段性推動，否則一開始就設定所有醫院都達不到的高標準，民眾的荷包馬上會膨起來。因此，目前先交由台灣醫療物料供應及滅菌管理學會提出重消指引建議，未來再慢慢拉高管制標準。

不過，針對衛福部審議小組的設計與審議程序，民間有話要說。台灣醫療改革基金會研究員暨發言人朱顯光表示，目前這種一次性、任務完成就解散的審議小組，難以傳承經驗。實際上，衛福部食藥署才是醫療器材的主管機關，而非醫事司，因此應由食藥署成立一個常設的審查委員會，檢視醫材許可證資料庫，並與各大醫學會確認哪些醫材適合以什麼樣的程序重消再利用、哪些不適合，未來也持續監督管理，較為合適。

這個議題引發輿論至今近四個月，衛福部尚未訂出重消指引，也未對當事醫療院所開罰。對此，中央健保署前署長、台灣病友聯盟理事長楊志良呼籲，重消指引訂定出來之前，衛福部應站在民眾立場嚴格限制醫院不可將「單次使用」醫材重消再利用，違者應依法處分。