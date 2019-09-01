超商咖啡店騎樓禁菸 新制首日新北罰11案

2019-09-01 18:54 中央社 新北1日電



新北市連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸，新制上路首日市府衛生與警察聯手稽查67處，查獲10名吸菸行為人，1處違規提供熄菸器具，11案依菸害防制法罰新台幣2000元及1萬元不等罰鍰。

市府衛生局健康管理科長陳欣蓉今天晚上表示，今年3月公布7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家連鎖業者，共2676家超商與咖啡店騎樓禁菸。

公告禁菸範圍是，超商門市一樓騎樓範圍內全面禁菸，位於二樓以上或前方未設置騎樓者，不屬於公告範圍。政策推出後獲民眾好評，並引發其他縣市跟進。

陳欣蓉表示，新北連鎖超商及咖啡店禁菸，加上已公告無菸環境共有公園綠地、高中以下學校校門口、家長接送區、周邊人行道及公車候車亭、診所前騎樓，新北無菸環境增加到1萬3000多處。

陳欣蓉表示，連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸從3月公告後實施，宣導期一共6個月，今天起加強派員稽查及取締，吸菸者最高可依照菸害防制法處新台幣2000元至1萬元罰鍰。提供熄菸器具的業者罰1萬元至5萬元。

衛生局今天與市警局攜手聯合稽查，在各地強力執法。共稽查67處，有10人吸菸，有一處超商提供熄菸具，11案分別處罰。

衛生局簡任技正林惠萍表示，菸品不僅危害個人健康，二手菸更影響健康。許多商家在騎樓擺設桌椅，讓癮君子在騎樓吞雲吐霧，二手菸常飄進住戶引起居民及路人陳情。

林惠萍接受中央社記者訪問表示，騎樓雖不是法定的禁菸場所，但依菸害防制法規定，市府可自行公告指定。除超商與咖啡店，下一波將鎖定其他場所檢討，在明年3月前擴大公告實施，打造無菸健康城市。