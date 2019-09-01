親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

學者：若港進入「緊急狀況」 示威者被捕後恐送陸審判

超商咖啡店騎樓禁菸 新制首日新北罰11案

2019-09-01 18:54中央社 新北1日電

新北市連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸，新制上路首日市府衛生與警察聯手稽查67處，查獲10名吸菸行為人，1處違規提供熄菸器具，11案依菸害防制法罰新台幣2000元及1萬元不等罰鍰。

市府衛生局健康管理科長陳欣蓉今天晚上表示，今年3月公布7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家連鎖業者，共2676家超商與咖啡店騎樓禁菸。

公告禁菸範圍是，超商門市一樓騎樓範圍內全面禁菸，位於二樓以上或前方未設置騎樓者，不屬於公告範圍。政策推出後獲民眾好評，並引發其他縣市跟進。

陳欣蓉表示，新北連鎖超商及咖啡店禁菸，加上已公告無菸環境共有公園綠地、高中以下學校校門口、家長接送區、周邊人行道及公車候車亭、診所前騎樓，新北無菸環境增加到1萬3000多處。

陳欣蓉表示，連鎖超商及咖啡店騎樓禁菸從3月公告後實施，宣導期一共6個月，今天起加強派員稽查及取締，吸菸者最高可依照菸害防制法處新台幣2000元至1萬元罰鍰。提供熄菸器具的業者罰1萬元至5萬元。

衛生局今天與市警局攜手聯合稽查，在各地強力執法。共稽查67處，有10人吸菸，有一處超商提供熄菸具，11案分別處罰。

衛生局簡任技正林惠萍表示，菸品不僅危害個人健康，二手菸更影響健康。許多商家在騎樓擺設桌椅，讓癮君子在騎樓吞雲吐霧，二手菸常飄進住戶引起居民及路人陳情。

林惠萍接受中央社記者訪問表示，騎樓雖不是法定的禁菸場所，但依菸害防制法規定，市府可自行公告指定。除超商與咖啡店，下一波將鎖定其他場所檢討，在明年3月前擴大公告實施，打造無菸健康城市。

禁菸超商衛生局
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

台灣鯨豚救援有成 受邀加入國際組職成會員國

2019-09-01 17:41

影／首例！鵪鶉感染禽流感 嘉縣撲殺逾4萬隻清場

2019-09-01 16:18

12縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-09-01 16:15

北海岸國際風箏節9月21日登場 揪20對情侶參加「愛的宣言」

2019-09-01 17:36

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 18:49

台海軍演造成鯨豚擱淺？ 研究人員觀察到可疑因果關係

2019-09-01 18:36

今年第48例禽流感 嘉義撲殺4.6萬隻鵪鶉

2019-09-01 17:50

午後對流發展旺盛 12縣市大雨特報

2019-09-01 15:31

支出大不同 北市醫療開銷高、新竹砸在通勤

2019-09-01 13:38

北市家庭 平均每年消費支出破百萬

2019-09-01 13:35

好好吃／法律碩士的健康便當菜

2019-09-01 13:27

不敢大意！東港東琉線碼頭 驚現豬屍海面漂

2019-09-01 13:25

健康相談室／游泳會不會增加口沫傳染風險?

2019-09-01 13:24

愛肝達人站／「舊台灣人」每年應做腹部超音波

2019-09-01 13:23

壓力大、作息亂 乾癬來報到

2019-09-01 13:22

台東及恆春半島大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-09-01 12:55

明天再加油！ 汽、柴油價明起各調降0.1元

2019-09-01 12:46

全球10大網美照景點 澎湖4島首上榜

2019-09-01 12:19

媽媽上廁所驚見「粉紅色菜燕」 真相笑翻網友：有乳香～

2019-09-01 12:00

影／高鐵引進光達技術測邊坡位移 最快後年全面上線

2019-09-01 11:05

菜價居高不下 北市果菜批發市場近1個多月新高

2019-09-01 11:02

9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 09:41

恐有兩颱風今明天生成 氣象局：對台灣影響下周較明朗

2019-09-01 09:01

演出最怕奇怪腳步聲！對付他們 台中歌劇院這「廂」有解

2019-09-01 08:00

7時46分宜蘭外海規模4.3地震 最大震度2級

2019-09-01 07:55

把握好天氣！周三至周六低壓帶影響 天氣轉趨不穩定

2019-09-01 07:23

當癌症來敲家裡的門 這些孩子展現堅強

2019-09-01 07:13

廚師皮膚脫皮、掉屑影響表現 竟然是免疫疾病

2019-09-01 07:11

游泳行進一呼一吸 容易感染口沫傳染疾病？

2019-09-01 07:10

台鐵改口 普悠瑪剎車皮2年8次脫落

2019-09-01 00:14

孕產婦高齡化 每月平均至少1死

2019-09-01 00:05

嘉市篩檢 找潛在失智病患

2019-08-31 23:36

台南增1登革熱病例 兄也發燒

2019-08-31 23:34

兩岸肝膽胰論壇 高雄長庚登場

2019-08-31 23:27

106年19孕婦生產過世 衛福部提高產婦、胎兒死亡救濟金

2019-08-31 22:42

飯店加碼優惠 他們憑證件就能免費住！

2019-08-31 22:41

秋冬旅遊補助 旅宿業讚有感 「陸客的缺仍補不回來」

2019-08-31 22:36

畫石虎贈台灣 俄國插畫家9月18日參加彩繪列車開幕

2019-08-31 19:41

聯合醫院、市立大學辦阿公阿嬤趣味運動 延緩失智惡化

2019-08-31 18:58
看更多

熱門文章

恐有兩颱風今明天生成 氣象局：對台灣影響下周較明朗

2019-09-01 09:01

9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 09:41

搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34

把握好天氣！周三至周六低壓帶影響 天氣轉趨不穩定

2019-09-01 07:23

孕產婦高齡化 每月平均至少1死

2019-09-01 00:05

殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00

午後對流發展旺盛 12縣市大雨特報

2019-09-01 15:31

每日星座運勢／水瓶出門有好運靈感 有利拓展人脈

2019-09-01 00:00

106年19孕婦生產過世 衛福部提高產婦、胎兒死亡救濟金

2019-08-31 22:42

演出最怕奇怪腳步聲！對付他們 台中歌劇院這「廂」有解

2019-09-01 08:00

7時46分宜蘭外海規模4.3地震 最大震度2級

2019-09-01 07:55

台積電大手筆攬才 在職者有條件加發2個月薪資

2019-09-01 13:22

不敢大意！東港東琉線碼頭 驚現豬屍海面漂

2019-09-01 13:25

游泳行進一呼一吸 容易感染口沫傳染疾病？

2019-09-01 07:10

植村秀再推最強持久氣墊粉餅 連櫃姐都搶

2019-09-01 14:08

影／苗栗縣卓蘭市區下冰雹 雷電交加嚇人

2019-09-01 17:34

這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-08-31 19:56

飯店加碼優惠 他們憑證件就能免費住！

2019-08-31 22:41

【初老心情】劉雲英／我不要老樣子

2019-09-01 06:00

菜價居高不下 北市果菜批發市場近1個多月新高

2019-09-01 11:02

台鐵改口 普悠瑪剎車皮2年8次脫落

2019-09-01 00:14

空拍機也能釣魚、踢足球！首爾空拍機大會9／7登場

2019-09-01 00:40

【心情點滴】黃珠玉／那紅番茄真好看

2019-09-01 06:00

恐有颱風形成 吳德榮：本週熱帶擾動活躍

2019-09-01 10:14

【童言童語】海芋／牙醫挖的

2019-09-01 06:00

廚師皮膚脫皮、掉屑影響表現 竟然是免疫疾病

2019-09-01 07:11

9月新制上路 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

2019-09-01 14:08

秋冬旅遊補助 旅宿業讚有感 「陸客的缺仍補不回來」

2019-08-31 22:36

當癌症來敲家裡的門 這些孩子展現堅強

2019-09-01 07:13

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 18:49

好市多中和店推「停車新制」網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

台積電徵才 跳槽者獎勵2個月薪資

2019-09-01 14:26

無性別潮流 精品熱賣女包推男款

2019-08-31 21:58

這次又要秒殺了！CdG x Gucci新款牛皮紙袋即將開賣

2019-09-01 12:08

影／首例！鵪鶉感染禽流感 嘉縣撲殺逾4萬隻清場

2019-09-01 16:18

全球10大網美照景點 澎湖4島首上榜

2019-09-01 12:19

12縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-09-01 16:15

明天再加油！ 汽、柴油價明起各調降0.1元

2019-09-01 12:46

台東及恆春半島大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-09-01 12:55

9月桶裝瓦斯每公斤降0.9元 每桶省18元

2019-09-01 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top