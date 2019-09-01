台海軍演造成鯨豚擱淺？ 研究人員觀察到可疑因果關係

2019-09-01 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心，救援人員嚐試餵食透抽。圖／成大提供 分享 facebook 國內長期進行鯨豚救援與保育，研究發現每次台灣海峽有軍演或潛艦等通行，就會有鯨豚擱淺，而過去美國海軍曾公開承認，船艦的主動聲納確實會影響鯨豚的聽力，造成擱淺，成大鯨豚中心則表示，兩者之間是否有直接的因果關係，還需要更多的研究證實。

除此之外，成大近年從擱淺鯨豚的身上採集發現，竟然有抗藥性的細菌，而這些細菌並不是鯨豚在被救援上岸後才感染到，顯示人類長期使用抗生素、造成環境中抗藥性細菌增加，也隨著這些細菌進入海洋，影響到海洋生物。

亞洲海洋哺乳動物擱淺組織第3屆年會3號起在台南成功大學與高雄中山大學舉辦，會員國除了交流救援鯨豚相關知識與技術，也將共同發表海洋垃圾對鯨豚生態的衝擊研究結果。

成大鯨豚中心主任王浩文表示，從2004年起，成大鯨豚中心救援超過400隻的鯨豚，除了救援、野放，也會針對死亡個體進行解剖研究，發現其中很多都有聽力的問題，才會造成擱淺，而觀察到每次台灣海峽有軍演，或是有航空母艦、潛艦經過，就有擱淺問題，但擱淺的鯨豚內耳內部分有寄生蟲，顯示影響內耳的因素相當多，可能是寄生蟲或真的是船艦的主動聲納影響等。