台海軍演造成鯨豚擱淺？ 研究人員觀察到可疑因果關係
國內長期進行鯨豚救援與保育，研究發現每次台灣海峽有軍演或潛艦等通行，就會有鯨豚擱淺，而過去美國海軍曾公開承認，船艦的主動聲納確實會影響鯨豚的聽力，造成擱淺，成大鯨豚中心則表示，兩者之間是否有直接的因果關係，還需要更多的研究證實。
除此之外，成大近年從擱淺鯨豚的身上採集發現，竟然有抗藥性的細菌，而這些細菌並不是鯨豚在被救援上岸後才感染到，顯示人類長期使用抗生素、造成環境中抗藥性細菌增加，也隨著這些細菌進入海洋，影響到海洋生物。
亞洲海洋哺乳動物擱淺組織第3屆年會3號起在台南成功大學與高雄中山大學舉辦，會員國除了交流救援鯨豚相關知識與技術，也將共同發表海洋垃圾對鯨豚生態的衝擊研究結果。
成大鯨豚中心主任王浩文表示，從2004年起，成大鯨豚中心救援超過400隻的鯨豚，除了救援、野放，也會針對死亡個體進行解剖研究，發現其中很多都有聽力的問題，才會造成擱淺，而觀察到每次台灣海峽有軍演，或是有航空母艦、潛艦經過，就有擱淺問題，但擱淺的鯨豚內耳內部分有寄生蟲，顯示影響內耳的因素相當多，可能是寄生蟲或真的是船艦的主動聲納影響等。
王浩文表示，美國海軍過去就曾公開坦承主動聲納可能對海洋鯨豚造成的不良影響，但還需要更多的科學數據才能證實兩者的因果關係，此外，解剖的鯨豚中大約有一成，體內都有大量的人類垃圾，像是胃裡塞滿塑膠袋或是大塊的洗車海棉等。
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