聯合報「要命設計—斑馬線殺人」獲社會光明面報導獎

2019-09-01 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



社會光明面新聞報導獎今天頒獎，聯合報以「要命設計—斑馬線殺人」獲得平面新聞報導優等獎。評審肯定，該系列報導取材新穎，從行人在斑馬線遭撞喪命事件為開端，再來周延檢視相關設計問題，並取法他國案例，見報後更引起交通部重視，進而提出改善對策，展現促進社會光明面的媒體功能。

頒獎人、世新大學副校長陳清河也說，俗話說「最危險的地方，就是最安全的地方」，該系列報導卻呈現「最安全的地方，卻是最危險之處。」聯合報發現問題，並找到解決之道，難能可貴。

台北市新聞記者公會今年舉辦第28屆「社會光明面新聞報導獎」，共有143件作品報名參賽，11組得獎。聯合報是唯一獲獎的平面報紙，得獎團隊包含侯俐安、蔡惠萍、邱瓊玉、何烱榮等人。

台北市新聞記者公會理事長劉本善表示，2018年台灣社會被假新聞包圍，傳統媒體也正面對數位時代的挑戰，盼記者能繼續秉持專業素養，傳遞真相，促進社會和諧。評審主任委員、世新大學客座教授黃肇松說，雖然媒體經營環境困難，但無論傳統、網路媒體，不能忘記「內容為王」。

今年其他平面新聞類獲獎作品，還有上下游文化工場公司「金門與非洲豬瘟之戰：不能輸的戰地前線」、中央社「化子女死亡為大愛，含淚器捐的父母用器官植愛」；平面新聞攝影類則由中央社「同婚登記上路，夫夫妻妻步上彩虹毯」、慈濟月刊「點滴之愛，馳援東非」獲得。

電視新聞報導類獲獎作品，則有壹電視「新聞深呼吸—愛上被遺忘的愛」、台灣電視台「愛你，不需要血緣」、三立電視台「讓荒漠開出花朵—她在肯亞貧民窟辦學校」。