管中閔勉勵台大新生：眼界高一點、心胸寬一點

2019-09-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



台灣大學今天舉行開學典禮，校長管中閔穿著108學年度「台大新生限定版上衣」，勉勵新生「眼界高一點」，多看別人的成就、國際的進步，且「心胸寬一點」，少些成見、多些包容。他也建議，學習要多涉獵不同領域，人文與科技不是互斥，而是互補。

台大舉行108學年度開學典禮暨新生學習入門書院，現場除了學士班新生，也有研究所新生，總計有超過千名新生參與，向師長行謝師禮、向家長行謝恩禮，也向同學行禮，請同學多指教。師生也同唱校歌作為典禮的壓軸

管中閔致詞時表示，大學念台大，是許多年輕人的目標，但他希望大家想想「台大是什麼樣的地方？在人生代表什麼意義？」有人認為台大是最好的大學、是人生的高峰，但對他而言，這些答案並不完全正確。

管中閔認為，台大是台灣最好的大學，但還不是亞洲最好的大學，若以為台大會帶給比常人更多機會，「請丟掉這些想法」，走出台灣面對世界，「這個世界沒有為任何人留下優先座」，台大只是人生過程的一部分，可以選擇逍遙或認真學來過完這4年，不同的選擇將決定自己未來人生高峰所在。

管中閔也說，學生對自我要求的標準再提升一點，少些自得自滿，多些理想和百尺竿頭的謙遜，台大生之所以不同，是在於更高眼界、更寬大心胸、更博雅的學習，以及對理想的堅持。台大也將與學生同行，成為大家前進時的支柱和墊腳石，希望大家一起努力擦亮台大招牌。