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台灣鯨豚救援有成 受邀加入國際組職成會員國

2019-09-01 17:41聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國內鯨豚救援多年，努力受到國際肯定，今年受邀加入亞洲海洋哺乳動物擱淺組織，成為會員國，明天起並一連4天在台南與高雄兩地舉辦該組織年會，國家海洋研究院並共同簽定合作備忘錄，進行未來的保育與救援工作。

年會由成大海洋生物與鯨豚研究中心、中華鯨豚協會，及海洋委員會下設的海洋保育署與國家海洋研究院主辦，目前該組織的會員國包括菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印尼、馬來西亞、印度、日本與中國香港，台灣今年加入成為第10個會員國。而這次年會除了會員國參與外，還有長期關注鯨豚保育的美國、紐西蘭、澳洲與韓國代表。

成大鯨豚中心主任王浩文指出，鯨豚擱淺的原因目前科學界仍無法完全了解，但每年都有大量的鯨豚擱淺在岸邊、靠自己的力量無法回歸海洋，而隨著部分種類鯨豚數量的減少，加上環境汙染等人為因素負面影響，救援與保育成為重要的工作，也是全球保育界關心的議題之一。

台灣在1990年時，一段澎湖漁民獵殺海豚的影片傳到國外，引發國際保育界的撻伐後，台灣開始關注鯨豚保育，近年來在民間、政府與保育界的努力下，1998年第一次成功救援活體，同時法令也禁止殺鯨豚，相較於中國大陸，台灣的鯨豚保育先進許多。

王浩文表示，目前國內救援團體北部以中華鯨豚協會為主，南部則是成大，成大從2004年以來，救援的鯨豚超過400隻，去年更達到全年40隻的高峰，今年到目前為止也已經有30隻，其中能夠成功救援野放的比率大約一成，主要是鯨豚會擱淺大概都是已經有問題，除非問題不大，否則以目前全球科學界對鯨豚的了解，能提供的協助還是有限，雖然是艱難的工作，但不能不做。

南部的救援中心設在台南四草，王浩文表示，從今年4月下旬到7月上旬，救援幾乎不間斷，不是單隻就是集體擱淺，只要一發生不管是白天或黑夜，必須搶時間救命，召集相關人員與志工趕赴現場，非常辛苦。

今年4月間6隻小虎鯨集體擱淺在旗津海岸，5隻送送往成大鯨豚中心，救援人員嘗試從岸...
今年4月間6隻小虎鯨集體擱淺在旗津海岸，5隻送送往成大鯨豚中心，救援人員嘗試從岸上餵食。圖／成大提供
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今年4月間擱淺在台南二仁溪出海口的領航鯨，救援人員在背鰭蓋著布保濕。圖／成大提供
今年4月間擱淺在台南二仁溪出海口的領航鯨，救援人員在背鰭蓋著布保濕。圖／成大提供
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今年4月間擱淺在台南二仁溪出海口的領航鯨，成大鯨豚中心與志工努力救援。圖／成大提...
今年4月間擱淺在台南二仁溪出海口的領航鯨，成大鯨豚中心與志工努力救援。圖／成大提供
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今年6月間一隻小抹香鯨擱淺在屏東佳樂水海岸，成大鯨豚中心與海巡隊人員，在大雨中救...
今年6月間一隻小抹香鯨擱淺在屏東佳樂水海岸，成大鯨豚中心與海巡隊人員，在大雨中救援。圖／成大提供
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今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
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今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心，救援人員嚐試餵食透抽。...
今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心，救援人員嚐試餵食透抽。圖／成大提供
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今年6月間一隻小抹香鯨擱淺在屏東佳樂水海岸，成大鯨豚中心與海巡隊人員，在大雨中將...
今年6月間一隻小抹香鯨擱淺在屏東佳樂水海岸，成大鯨豚中心與海巡隊人員，在大雨中將其吊掛上車。圖／成大提供
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今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
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今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被吊掛上車，送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
今年6月間在台南安平商港外擱淺的領航鯨被吊掛上車，送往成大鯨豚中心。圖／成大提供
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鯨豚成大
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