北海岸國際風箏節9月21日登場 揪20對情侶參加「愛的宣言」

2019-09-01 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019新北市北海岸國際風箏節現場將可見各種造型風箏在天空翱翔景色。圖／摘自新北市北海岸國際風箏節粉絲專頁 分享 facebook 新北市北海岸國際風箏節今年邁入20周年，以往年不同的是，今年移師到石門風箏公園舉辦，有德、美、日、星馬、台灣等超過20個隊伍、百位風箏好手參與此次盛會，活動僅9月21日舉辦，前往要留意時間。另主辦單位邀請20對情侶到場放風箏，高喊愛的宣言，參與者可拿到價值3,300元的福袋。

2019新北市北海岸國際風箏節以箏愛北海岸為概念，除了設計船舶造型風箏，象徵啟航意涵外，還有各國來的風箏好手，展現精采的風箏表演，其中，國內風箏達人將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，另有毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等造型風箏。另國外選手中，德國隊首次來台，帶來芝麻街卡通造型風箏，日本隊則是帶來日本浮世繪風箏。活動現場相當熱鬧，同步舉行北海岸藝文表演、北海岸農特產市集、風箏DIY、集戳章送紀念品等活動。

同時，主辦單位邀請20對情侶來此放飛浪漫愛心風箏，高喊愛的宣言，參與者還可獲得福袋，裡面有北海岸love聯盟雙人愛戀午茶組券、邊界驛站美式餐廳餐券、金湧泉泡湯平日券、白沙灣sun family民宿2小時休息券等獎品，總市值高達3,300元。另有機會拿到價值3,000元的北海岸愛之船雙人住宿券。

2019新北市北海岸國際風箏節

活動地點：石門風箏公園