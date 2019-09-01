影／首例！鵪鶉感染禽流感 嘉縣撲殺逾4萬隻清場

2019-09-01 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉是本省飼養鵪鶉大本營，謝姓飼主上個月29日發現部分鵪鶉異常，疑感染禽流感，主動通報家畜疾病防治所採樣，檢驗結果證實感染高病原禽流感，是嘉縣首例感染禽流感的鵪鶉場，防疫人員費時逾5小時，下午3點多完成撲殺清場清毒。

防治所調派10多名防疫人員穿防疫裝到飼養場，捉拿鵪鶉放進布袋中，由於鵪鶉體型小，用一個個鳥籠層層疊放一起，捕捉雖容易，但因數量多達4萬6184隻，清場消毒相當費時。

防治所說，下午完成鵪鶉場撲殺作業，總計撲殺46184隻，約5600公斤，預計明天上午完成該場周圍1公里禽場計12場禽流感採樣檢測，包括4場空舍、雞場2場、鴨場6場，持續每月採樣1次，共採3次送驗，完成全場消毒，鵪鶉屍體依法焚化處理。

防治所長林珮如說，禽流感是鳥類感冒，感冒後有流鼻水、站不穩，甚至脫毛症狀，絕大多數禽流感病毒只會由鳥傳給鳥，高病原性禽流感病毒會讓鳥生重病，甚至死亡，呼籲飼養農民做好自衛防疫，發現異常立即通報。

全縣鵪鶉飼養戶共13戶、隻數45萬3000隻，鵪鶉並非畜牧法規範的家禽，早期農民養鵪鶉生產小小的蛋，成為物資匱乏，補充蛋白質的營養來源。鵪鶉又稱紅腹鶉，是生性膽怯鳥類，喜歡成對活動在開闊有植被覆蓋平原、牧場、農田等環境，鵪鶉鳥蛋是夜市十大庶民美食小吃。