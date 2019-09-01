台東及恆春半島大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-09-01 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短時強降雨，今天台東地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，東部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢。