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影／高鐵引進光達技術測邊坡位移 最快後年全面上線

2019-09-01 11:05聯合報 記者曹悅華邱德祥╱即時報導

因應颱風的威脅，台灣高鐵公司除在隧道上方及一旁邊坡架設自動感應系統，隨時回報狀況，在今年還引進全新「光達技術（Lidar）」，該全自動化即時監測系統可早期預警邊坡安全風險，減少五成人力及監測工時，目前全線中選定十處建置，最快後年全面上線。

台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。本報記者直擊位於桃園隧道南口、高鐵正線上的圍籬區，帶民眾了解每年例行性的邊坡檢測狀況。

高鐵說，邊坡測量目的，便是在正線旁邊人工邊坡，測逐年整體變化，確保土建結構安全，四人為一小組，用測量方法來觀測逐年監測點移動情況，看有無變化潛勢，像是往軌道走或是維持穩定狀況。目前全線共30處進行邊坡測量工作，已累積五到十年監測資料，今年更引進新式掃描機器，不僅增強雷射功能，蒐集點位的密集度也提升。

台灣高鐵公司助理工程師曾廷睿說，為確保行車安全，在天然災害發生時，高鐵現在配有DWS天然災害告警系統，與行控中心(OCC)連線，當系統觸動後，列車自動控制系統(ATC)發出緊急停車訊號，當啟動後立即停車，並於排除觸動原因後，儘快恢復正常營運，為營運安全把關。

曾廷睿說，除了DWS天然災害告警系統可以在颱風、豪雨時確保營運安全，高鐵今年也引進新邊坡檢測技術－光達技術，使用該技術的儀器稱作地面光達雷射掃描儀，全線選定十處來做檢測，每處每年進行一次，逐年比對邊坡位移數據，因為南部皆是高架化的關係，目前地點都選在北部，計畫今、明兩年是建置期，最快後年全面上線。

曾廷睿說，以往邊坡檢測是單點監測，需要人爬上爬下去蒐集數據，新的儀器走自動化，雷射也升級，人不用再爬來爬去，蒐集資料更全面，資料也從黑白變為彩色。預計可以減少五成工時跟人力，上線後目標一個工作天就能完成一處的檢測。

台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣高鐵測量邊坡的傾度儀。記者邱德祥／攝影
台灣高鐵測量邊坡的傾度儀。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況，另外也有人定時到現場使用精密儀量測和巡查，務必確認邊坡的安全。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況。記者邱德祥／攝影
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台灣高鐵的光達3D掃描儀。記者邱德祥／攝影
台灣高鐵的光達3D掃描儀。記者邱德祥／攝影
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台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害...
台灣西部重要的交通工具台灣高鐵，有不少路段經過隧道邊坡，面對暴雨襲擊，除了有災害告警系統之外，對於沿線邊坡還有一套精密的監測辦法，背後更有一群幕後英雄為旅客的安全把關。隧道上方及一旁的邊坡都有自動感應系統隨時回報狀況，另外也有人定時到現場使用傾度儀作量測，務必確認邊坡的安全。記者邱德祥／攝影
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