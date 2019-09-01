9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通新措施：

●北市自強隧道區間測速 超速逾20公里優先開罰

自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速案件，北市交通警察大隊將在今年9月1日起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛。

區間速率是以行駛全路段之車速平均值作為認定標準，故於監測路段間偶然不慎超速不致於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可。依照台北市交工處目前公告自強隧道速限規定為40公里，交警將針對超速逾20公里以上之違規、即行車速度超過61公里以上者，優先取締。

●預約機車考照 須先完成危險感知教育測驗

為提升機車騎士行車安全，交通部公路總局建置機車危險感知教育平台( https://hpt.thb.gov.tw/ )，9月開始民眾須先完成教育測驗後，才可預約機車考照。公路總局表示，9月起線上預約機車考照會強制轉換至此教育平台，完成以後才能繼續預約手續。未來將再評估，是否須通過測試才能預約考照。

●新北電動車位 停車開始收費

新北市82處路外停車場設211個電動汽車、636個電動機車免費停車位，不過常有電動車久占充電專用停車位。新北市交通局表示，為讓公有資源共享及使用者付費，新北市公有停車場自9月1日起，電動車停車位將調整為停車收費、充電免費。

●淡海輕軌下班尖峰增班 縮短到12分鐘一班

新北捷運公司準備9月起，對淡海輕軌傍晚6點至8點下班通勤尖峰時段，增加班次，從原15分鐘一班縮短到12分一班。淡海輕軌自7月1日起縮短平日上午尖峰班距，最小班距六分鐘，通勤旅次成長近四成。因此決9月起在下班尖鋒時段，增加班次。

●國道散落物收處理費 每車道每半小時3000元

高公局表示，高速公路及快速公路交通管制規則已規定散落物所需處理費用將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔，高公局針對處理散落物時間達30分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元，9月16日實施。

●台鐵機車托運走入歷史

台鐵局自雞年3月1日起試辦「停止機車託運業務」六個月，台鐵局表示，在各方考量之下，決定從9月起，正式停辦機車託運業務。

福利補助：

●租屋補貼一年 單身最高4000元、新婚育兒家庭最高5000元

內政部推動單身青年與新婚育兒家庭租屋補助。以台北市為例，單身者最高每月可領4000元，新婚育兒家庭最高5000元，9月2日開始登記。

新婚育兒家庭資格為：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下，且無自有住宅，兩年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）的家庭就可申請。以雙北市為例，台北市單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於4萬1450元、新北市月收入低於3萬6665元者就可申請。

每戶每月最高補貼金額依地區分別為3000元、3200元、4000元、5000元等4個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，新婚育兒家庭每戶每月最高補貼5000元。

單身青年租金補貼資格為：20歲至40歲單身青年（包括租屋處與戶籍不在同一縣市）、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下、且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。每戶每月最高金額依地區分為2600元、3200元、4000元等三個級距，補貼期間最長一年。以台北市為例，單身青年租屋，最高每月可補助4000元。

●二至三歲幼托補助 北市加碼

教育部自今年8月1日起受理二至四歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發2500元，第三名以上子女每人每月加發1000元。北市府加碼補助，二至三歲孩子若就讀私立幼兒園，可多享有每學期1萬3660元的補助；9月1日起，二至三歲孩子若選擇在公托、準公托或準公共保母，每月可多領取2500元至4000元補助，若選擇非準公共化托嬰中心與保母，則每月可領取2000元至3000元育兒補助。

換言之，台北市二至三歲孩子送公托、準公托或準公共保母，每月共可領5000元至6500元補助；二至三歲孩子若送非準公共化托嬰中心與保母，每月共可領4500元至5500元補助。

●北市敬老卡點數 也可在運動中心用

北市敬老卡每月有480元點數，讓65歲以上長者搭公車、捷運、計程車或YouBike，市府9月起加碼擴大使用範圍至12區運動中心，讓長者透過新制度擬定健康計畫。項目包括游泳池、健身房，或租場地打桌球、羽球、撞球及壁球，也能報名單次課程，但單次扣點上限50點，剩餘須額外付費。

●秋冬旅遊補助上路

「國旅秋冬遊獎勵方案」有四大方案，第一是團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊，於台灣本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

方案二是自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠一次；另加碼到離島（金馬澎），不分平假日，每房獎助1000元，每人多優惠一次。

方案三是觀光遊樂業入園優惠，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園一次。方案四為公協會辦理觀光活動優惠，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。實施期間為今年9月到12月。

●雙北超商、咖啡連鎖店騎樓禁菸 9月開罰

北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，9月起全市1000處門市前騎樓列為禁菸區，違規吸菸者可依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰；新北市3月已有2600多處超商與連鎖咖啡店加入騎樓前列為禁菸區，一樣9月開罰。